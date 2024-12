Derby inedito e tra due squadre fortemente motivate

Una sfida, quella tra Audace Cerignola e Team Altamura che avverrà nel calcio professionistico per la prima volta nella loro storia domani sera, tra due club che stanno facendo molto bene. A partire dal Cerignola targato di Raffaele secondo in campionato che nelle ultime cinque giornate ha visto un leggero calo e conquistato solo sei punti, mentre la Team Altamura di mister Di Donato è dodicesima in campionato con ben 8 punti nelle ultime 5 gare disputate e soprattutto con la zona playout tenuta a distanza di sicurezza, ben sette punti in quanto il primo obiettivo dei murgiani è la salvezza. Dunque, un derby per far sognare ulteriormente ambedue le tifoserie. L’ultima volta che si erano sfidate le due compagini otto anni fa, vinsero gli ofantini al “Monterisi” 0-1 e al “D’Angelo” che dalla prossima gara interna dei biancorossi sarà inaugurato (dopo la ristrutturazione) terminò 1-1 con i murgiani che attraverso gli spareggi conquistarono successivamente la serie D. Ma c’è il presente e quest’oggi alla vigilia della gara i rispettivi tecnici nelle conferenze stampa daranno le ultimissime in vista della partita che sarà l’anticipo della Serie C girone C. Da una parte Raffaele che potrà contare su tutti gli effettivi tranne Cuppone e da capire se ci saranno altre defezioni, invece per Di Donato della Team Altamura, si spera di recuperare almeno Leonetti per farlo partire dalla pancina. Leonetti che è anche l’ex di turno, che avrà il dente avvelenato dove non è riuscito a dimostrare il suo talento nella passata stagione. L’arbitro designato per la diciottesima giornata di Serie C che si disputerà domani sera alle 20,30 allo stadio“Monterisi” di Cerignola, tra Audace Cerignola-Team Altamura sarà diretta dal signor Andrea Calzavara di Varese. (Ph. Gianni Marino/Audace Cerignola).



Pubblicato il 5 Dicembre 2024