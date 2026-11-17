(Adnkronos) – Gli italiani sono pronti per un sistema di deposito cauzionale. Un modello che potrebbe affiancare l’attuale raccolta differenziata per incrementarne le quantità e per contrastare il littering, in linea con quanto richiesto dal Regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr) che impone tra le altre cose l’obiettivo di raggiungere almeno il 90% di raccolta differenziata entro il 1° gennaio 2029 per specifiche categorie di contenitori monouso per bevande. Se n’è parlato questa mattina, a Roma presso il Palazzo dell’Informazione, in occasione del convegno ‘Verso un Drs italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell’economia circolare’, promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).

Clarissa Morawski, Ceo di Reloop Platform, ha portato le esperienze internazionali sul modello di deposito cauzionale ricordando che quasi 415 milioni di persone hanno accesso ad un Drs per contenitori di bevande monouoso (quasi il 57% di questi residenti in Europa dove i sistemi di deposito raggiungono un tasso mediano di restituzione dell’88%). In conclusione, emerge la possibilità dei sistemi Drs ed Epr di lavorare insieme: nel mondo – evidenzia Morawski – i sistemi di deposito operano già insieme a programmi Epr più ampi per gli imballaggi con una sovrapposizione in crescita.

In questo contento, la campagna nazionale ‘A Buon Rendere – molto più di un vuoto’ promuove dal 2022 l’introduzione in Italia di un sistema di deposito cauzionale per i contenitori monouso di bevande. “Noi ci siamo costituiti appositamente per portare avanti questa proposta in Italia e mettere il Paese al passo degli altri 19 Paesi europei che già hanno un sistema di deposito cauzionale – ricorda Enzo Favoino, coordinatore scientifico di A Buon Rendere – Lo consideriamo uno strumento prezioso per acquisire ulteriore circolarità nel sistema della gestione degli imballaggi, in particolare per i contenitori per bevande, perché riuscirebbe a raccogliere materiale in purezza, farebbe sparire il littering, la dispersione di questi materiali nell’ambiente, e riuscirebbe a riservarli, una volta raccolti in purezza, alle applicazioni di maggiore qualità, il cosiddetto riciclo closed loop, da bottiglia a bottiglia e da lattina a lattina”. “Abbiamo pubblicato tre anni fa un’analisi costi-benefici in cui abbiamo computato quella che sarebbe la sottrazione di valore dalle raccolte tradizionali, che era la preoccupazione principale da parte delle amministrazioni comunali. Ma abbiamo anche computato la semplificazione dei sistemi di raccolta, la sparizione del littering, che è un onere operativo ed economico importantissimo per i comuni; abbiamo provato a monetizzare con tecniche della cosiddetta willingness to pay quanto si è disponibili a pagare per un ambiente più pulito. I vantaggi sono di un ordine di grandezza superiore alla perdita di valore; è il motivo per cui sempre più amministrazioni locali stanno aderendo alla nostra campagna”, spiega.

Da parte loro gli italiani si dichiarano pronti. Roberto Ciccone, Senior Researcher di Swg, illustra i risultati della ricerca che ha indagato cosa pensano gli italiani del Drs. “E’ emersa una propensione a entrare a far parte di questo nuovo sistema: viene ritenuta l’unica vera soluzione concreta ai nuovi obiettivi europei. I cittadini sono consapevoli dell’effort richiesto nella gestione degli imballaggi, anche a livello domestico, e si aspettano un ritorno economico, quantomeno una detassazione sui rifiuti. Al tempo stesso ne riconoscono la valenza a lungo termine per le nuove generazioni e a breve termine per il maggiore benessere delle città, tant’è che il problema del littering degli imballaggi è percepito come sostanziale, soprattutto a livello nazionale”. Nel complesso, “l’89% degli italiani si rende disponibile a partecipare a questo tipo di effort, l’apertura da parte dei cittadini c’è ma gli stessi chiedono supporto in quanto consapevoli per più dei due terzi del fatto che non basta l’intervento del singolo”. Tutto questo si accompagna alla richiesta di “implementare il sistema del deposito all’interno dell’attuale legislatura”.

“Il Drs ha certamente dei grandi vantaggi, però, è altrettanto importante che il legislatore abbia chiaro che ci sono anche delle regole importanti da scrivere. La prima è quella di scegliere correttamente chi gestirà il Drs; la necessità di comunicarlo correttamente; un livello di cauzione che sia adeguato – osserva Antonio Protopapa, coordinatore Raccolte selettive Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) – Corepla ha un’esperienza trentennale nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e si propone come potenziale partner qualora il Drs in Italia dovesse effettivamente prendere piede”. Un modello che va “costruito correttamente; la progettazione di come questo sistema verrà fatto è fondamentale e deve tenere conto di che cosa già in Italia si fa. Uno degli elementi più deboli della raccolta differenziata oggi è il consumo on the go, le bottiglie di acqua, soprattutto quelle da mezzo litro, che noi consumiamo quando siamo fuori casa. Se il Drs sarà in grado di intercettare queste bottiglie, avrà raggiunto probabilmente il suo obiettivo. E sono bottiglie che oggi, per la gran parte, purtroppo sfuggono alla raccolta tradizionale”.

Per Corrado Dentis, presidente Coripet (consorzio che si occupa della raccolta e del riciclo delle bottiglie in Pet), “il nostro modello è antesignano di quello che può essere il risultato collegato all’applicazione del Drs che vede nello strumento degli ecocompattatori la capacità di fare rete e quindi di avviare, come stiamo facendo noi con un po’ di anticipo, le raccolte selettive tanto importanti per arrivare poi non solo a raccogliere di più, che è chiaramente l’obiettivo primario, ma allo stesso tempo a chiudere il cerchio con la produzione di un Pet riciclato di altissima qualità”. Da Dentis arriva l’invito a “spingere sui tempi”.

Carlo Ceci, Partner & Head of Sustainability Teha Group, illustra quattro raccomandazioni per mettere a terra un modello di Drs italiano. “Noi portiamo la ‘to do list’, cioè le cose da fare. Sono quattro raccomandazioni sia per le istituzioni sia per la filiera, perché sappiamo anche che le idee migliori, se non vengono concertate con un processo di engagement degli attori coinvolti, poi non funzionano: identificare un modello efficace di governance; la fattibilità economico-finanziaria; creare una rete molto capillare; fare in modo che centri l’obiettivo più importante che è quello sulla circolarità”.

Sul fronte legislativo, sono quattro le proposte di legge depositate alla Camera. Massimo Milani, segretario della Commissione VIII Ambiente della Camera, evidenzia “la grande convergenza” che si sta registrando su questo tema, sottolineando come “il lavoro che il Parlamento ha iniziato con queste proposte di legge vada continuato”. Secondo Milani, il Drs va visto come “un miglioramento di quanto siamo stati capaci di fare fino ad oggi”.

“Io penso che sarebbe un segnale importantissimo approvare una legge, che tra l’altro viene dal Parlamento, su questo tema e farlo in questa legislatura”, osserva Silvia Roggiani (Pd), segretario della Commissione V Bilancio della Camera, la prima a presentare una pdl sul Drs, sottolineando che “la raccolta differenziata nel nostro Paese è stato uno strumento potentissimo di miglioramento dei nostri standard ambientali ma non è sufficiente: il Drs ha dimostrato in tantissimi Paesi europei che proprio quella fetta che sfugge alla raccolta differenziata la possiamo intercettare lì”.

Per Laura D’Aprile, capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), il tema è “complesso e deve essere trattato all’interno di una riforma organica qual è quella di una proposta di legge perché dovrà essere fatto un grandissimo sforzo di disclosure dei dati per verificare l’impatto effettivo sotto il profilo economico e organizzativo dell’introduzione del Drs. Quindi il nostro posizionamento è quello del negoziato del Ppwr: non mettiamo in discussione la necessità del Drs sulla base dei dati oggettivi relativi al comparto delle plastiche e alla necessità di raggiungere un contenuto di riciclato che oggi non è possibile raggiungere con il sistema attuale. Del resto, il Drs all’interno del Ppwr è impostato con una clausola che scatta quando non si raggiunge un livello di riciclato con la raccolta differenziata”.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026