Dengue in Lombardia, due nuovi casi

(Adnkronos) –

Altri due casi di Dengue autoctona sono stati individuati oggi, venerdì 1 settembre, a Castiglione d'Adda nel lodigiano, portando a quota 8 i casi nell'area. Lo screening, avviato dalle autorità sanitarie, prosegue e andrà avanti anche la settimana prossima. A fare il punto sull'esito dei test fatti finora è l'Ats Milano Città metropolitana. Sono 336 i cittadini del comune lodigiano che si sono sottoposti allo screening per la ricerca degli anticorpi per il virus Dengue, che viene trasmesso dalla zanzara Aedes più conosciuta come la zanzara tigre. I test vengono eseguiti nella Casa di comunità di Codogno, che rimarrà aperta anche domani, sabato 2 settembre, dalle 9 alle 13 e proseguirà lo screening anche da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, dalle 8 alle 10, informa l'Ats, invitando gli interessati a consultare la pagina dedicata sul sito web dell'agenzia per maggiori informazioni. Intanto, si conferma che i cittadini di Castiglione d'Adda che vogliono partecipare allo screening, ma che non possono raggiungere Codogno per impedimenti fisici possono contattare telefonicamente il Punto unico di accesso della Casa di comunità al numero 0377/465352 e prenotare il prelievo a domicilio. Tutte le 8 persone che sono risultate positive al test degli anticorpi hanno avuto manifestazioni non gravi della malattia e sono residenti a Castiglione d'Adda, conclude l'Ats. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2023