Denaro illecito usato in scommesse online a Foggia, 150mila euro confiscati

La Guardia di Finanza di Foggia ha confiscato circa 150mila euro a quattro persone sospettate di autoriciclaggio. Questo provvedimento, emanato dalla Procura di Foggia, è il risultato di un’indagine della polizia economico-finanziaria sulla situazione critica di tre aziende nel settore delle opere idriche. Durante l’indagine, sono emerse accuse di bancarotta fraudolenta in relazione ai patrimoni e alla documentazione. L’inchiesta ha permesso di identificare un presunto sistema per reimpiegare fondi sottratti dalle società, poi dichiarate insolventi. Secondo le accuse, questi fondi sarebbero stati trasferiti su conti personali e successivamente utilizzati nei conti di gioco e scommesse online, con diverse operazioni di ricarica, movimentazione, prelievo e riaccredito, al fine di rendere difficile la tracciabilità del denaro e nasconderne l’origine illecita. Basandosi sugli elementi raccolti, è stata disposta l’acquisizione di ulteriore documentazione bancaria, contabile e informatica utile all’indagine, oltre al sequestro preventivo urgente delle somme considerate profitto del presunto reato nei confronti di due degli indagati.



Pubblicato il 3 Agosto 2026