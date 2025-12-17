Delogu, nessun flirt con Perotti: il bacio sotto casa con l’uomo misterioso

(Adnkronos) –

Andrea Delogu e Nikita Perotti insieme? Un sogno già svanito. Dopo il chiarimento in diretta a Ballando con le stelle dove la conduttrice televisiva aveva spiegato la natura del suo rapporto con il maestro di ballo precisando "non stiamo insieme", è arrivata un ulteriore conferma. Chi, il magazine di Alfonso Signorini, ha paparazzato Andrea Delogu in dolce compagnia di un uomo misterioso, Alessandro Marziali. Nelle immagini pubblicate dal settimanale, tra i due scatta un bacio che lascia poco spazio ai dubbi. La coppia, secondo quanto si legge sul magazine, "è uscita a cena". Poi, una passeggiata insieme al cane della conduttrice, e alla fine, "davanti alla porta di casa della Delogu, lei e Alessandro si sono baciati. Poi, ognuno a casa propria". Le immagini sembrano così archiviare definitivamente le speranze dei fan che da tempo aspettavano una rivelazione sul presunto flirt con Nikita Perotti.

Pubblicato il 17 Dicembre 2025