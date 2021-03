Dell’Erba: “Tutelare i lavoratori consentendogli di usufruire di un servizio di trasporto completo e sicuro”

Il presidente del Gruppo Misto alla Regione Puglia e componente della V Commissione consiliare, Paolo Dell’Erba, ha avanzato richiesta urgente di audizione in Commissione per affrontare la necessità di implementare il servizio di trasporto pubblico locale per i dipendenti pendolari della FPT Industrial di Foggia (del Gruppo CNH), con sede in Zona Industriale ASI.

“Le organizzazioni sindacali, impegnate nella risoluzione del problema da settembre 2020, hanno fatto notare che tale questione era già stata posta all’attenzione dell’Assessore competente direttamente dai lavoratori pendolari (circa 500 per turno), i quali, in particolare, hanno chiesto la risoluzione delle problematiche intervenendo direttamente su COTRAP (il consorzio che gestisce il trasporto pubblico locale in Puglia), affinché autorizzasse la ditta Autoservizi Tommasulo a modificare gli orari delle corse in modo tale da coprire i tre turni di lavoro”, ha sottolineato il Consigliere regionale Paolo Dell’Erba.

In particolare, è stato lamentato all’assessore ai trasporti come la ditta Autoservizi Tommasulo, che svolge la tratta Deliceto – Castelluccio dei Sauri – Ordona – Foggia Zona Industriale, stia continuando a svolgere una sola corsa giornaliera dalle 06.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00 a settimane alterne, costringendo i lavoratori ad utilizzare il proprio mezzo per recarsi in azienda, con tutti i rischi annessi.

Stesso intervento è stato sollecitato per linee gestite da altre aziende del consorzio come l’ACAPT di Apricena per la tratta San Nicandro Ga. – Apricena – San Severo – Foggia Zona Industriale, nonché Metauro Bus per le tratte di Accadia – Foggia Zona Industriale e Sant’Agata di Puglia – Zona Industriale, che coprono un unico turno a settimane alterne.

Tuttavia, stando a quanto riferito da alcuni rappresentanti dei lavoratori pendolari della FPT Industrial, a nessuna di queste istanze ha fatto seguito l’adozione di interventi risolutivi.

Per questo, le OO.SS. si sono attivate per sollecitare direttamente l’assessore, affinché si adoperasse prontamente per assicurare ai dipendenti pendolari montanti del terzo turno, un servizio di trasposto pubblico che li consentisse di raggiungere in modo agevole e sicuro la sede aziendale e di non mettere a rischio la propria incolumità sulle strade già dissestate del nostro territorio, dovendo far rientro alle proprie abitazioni alle prime luci dell’alba.

Nonostante queste richieste siano state rappresentate direttamente dalle OO.SS. non risulta al momento nessun seguito positivo ad opera degli assessori competenti.

Nessuna azione è stata finora intrapresa dal Governo della Regione Puglia per dare una pronta e opportuna soluzione alla necessità di eliminare i disagi lamentati dai dipendenti pendolari della FPT Industrial di Foggia (del Gruppo CNH), implementando il numero di corse per le tratte precedentemente indicate.

