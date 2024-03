Dell’Erba: “Mi auguro che non interrompano i servizi, essenziali per la comunità”

“Mi auguro che quanto appreso sia infondato oppure che si facciano gli interventi di ristrutturazione senza interrompere i servizi, altrimenti chiederemo spiegazioni sulla questione”. Il coordinatore provinciale di Forza Italia di Foggia e consigliere regionale, Paolo Dell’Erba, esprime preoccupazione sulla notizia della chiusura, sulla carta solo provvisoria, del Poliambulatorio della “Macchia Gialla” a Foggia che serve un’ampia fetta della popolazione della città e, soprattutto, molti anziani che per qualunque servizio, CUP compreso, dovranno andare all’ex Inam.

“Se è vero che bisognerà procedere con dei lavori mi auguro che li facciano in modo progressivo, partendo da un lato della struttura e concentrando i servizi nella zona non interessata dagli interventi. I servizi offerti dal Poliambulatorio, tra cui anche il CUP, sono di fondamentale importanza ed anche una chiusura temporanea, che non sarà di poche settimane, determinerà un disservizio notevole alla cittadinanza. I foggiani devono stare tranquilli perchè seguirò la questione personalmente nel caso interessando i vertici dell’Asl e l’Assessore alla Sanità”.



Pubblicato il 1 Marzo 2024