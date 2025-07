Delio Rossi torna a Foggia, sarà lui a guidare i rossoneri

Delio Rossi torna sulla panchina del Foggia. Manca solo l’ufficialità, attesa nelle prossime ore, ma l’indizio social del presidente Canonico, una foto (pubblicata domenica nel primissimo pomeriggio) con il tecnico ex Lazio, lascia pochi dubbi: sarà lui a guidare i rossoneri nella prossima stagione. Per Rossi si tratta di un ritorno dopo l’esperienza del 2022/23, quando in soli 13 match riuscì a trascinare la squadra fino alla finale playoff di Serie C, persa contro il Lecco. Una corsa interrotta da episodi arbitrali contestati, ma che ha lasciato un ricordo forte tra i tifosi. E che rappresenta ancora oggi il miglior risultato dell’era Canonico.

Dopo una stagione sofferta, conclusa con la salvezza ai playout contro il Messina e segnata da turbolenze societarie, serviva una figura capace di ridare credibilità e prospettiva. Il presidente ha puntato tutto sull’esperienza di Rossi, tecnico con 14 stagioni in Serie A e una Coppa Italia in bacheca, ma anche profondamente legato a Foggia: ex calciatore rossonero, allenatore della Primavera negli anni Novanta, e habitué delle estati sul Gargano.

Il suo nome ha avuto la meglio su altri candidati come Bertotto, Amelia, Nunziata e l’ipotesi Gentile. Ora si attende anche l’annuncio del nuovo direttore sportivo: sarà Alessandro Pizzoli. Restano da chiarire gli effetti delle vicende societarie. Il club rischia una penalizzazione, sulla quale si pronuncerà il Tribunale Federale il 31 luglio. Ma la scelta di Rossi segna comunque un punto di svolta: si riparte da basi solide per provare, ancora una volta, a inseguire il sogno Serie B.



