Delifest conquista la vetrina nazionale

La seconda edizione del Delifest potrà contare sul sostegno di Rai Radio Live Napoli, che seguirà gli appuntamenti della rassegna culturale e musicale in programma a Deliceto tra fine giugno e Ferragosto, dedicando spazi su radio, tv e web alle iniziative del festival. «La partnership della Rai è un grande onore e, allo stesso tempo, è un riconoscimento della qualità e dello spessore che il festival ha dimostrato lo scorso anno e nel programma di questa seconda edizione», ha dichiarato Gianni Di Carlo, direttore artistico della kermesse organizzata dalla South Side Music nell’ambito di Mystica Harmonia, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Gli eventi sono tutti a ingresso libero e si terranno nell’ampio spazio del cortile delle scuole elementari, con inizio alle ore 21. Come nella precedente edizione, anche quest’anno gli incontri d’autore sono un omaggio alla grande tradizione artistica e culturale di Napoli.

A inaugurare la serie degli incontri d’autore, venerdì 26 giugno, sarà Massimo Andrei, attore, regista e autore napoletano, talento eclettico, volto noto di tv, cinema e teatro. Sabato 27 giugno, invece, saranno due i protagonisti: l’attore Enzo Decaro, fondatore negli anni ’70 del gruppo comico “La Smorfia” con Lello Arena e l’indimenticabile Massimo Troisi, e Nando Paone, eccezionale interprete di numerosi film, attore e caratterista di grande forza espressiva in pellicole di successo come “Benvenuti al Sud”. Domenica 28 giugno, sempre nel segno di Napoli, il protagonista dell’incontro d’autore sarà Tony Esposito, musicista, cantautore e formidabile percussionista, uno degli artisti più apprezzati dall’indimenticato Pino Daniele. Domenica sera, dopo l’incontro con Tony Esposito, si terrà il concerto di Elisabetta Serio Jazz Quartet con Gerald Cannon come special guest. Tutti gli incontri d’autore saranno condotti da Francesca Silvestre, giornalista della Rai.

«Avere la RAI come media partner è davvero una grande opportunità – ha affermato Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto -. Con il progetto ‘Mistyca Harmonia’ avevamo come obiettivo proprio questa dinamica: valorizzare il nostro territorio come luogo dell’ospitalità, della musica e della cultura». Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di Adriana Natale, delegata comunale a Cultura e Turismo: «Raccontare l’unicità dei nostri paesi, la loro vivacità culturale in un contesto umano e ambientale ricco di storia, valori ed eccellenze, è la strada che stiamo seguendo per trasformare in sviluppo le potenzialità del nostro territorio ».

Delifest è una delle 18 azioni di “Mystica Harmonia”, il progetto dell’Amministrazione comunale delicetana finanziato dal PNRR per fare di Deliceto “un borgo da vivere 365 giorni l’anno”, dotando il paese di strumenti, strutture, servizi e governance utili a farne una destinazione turistica e mettere a sistema tutte le sue potenzialità.



Pubblicato il 23 Giugno 2026