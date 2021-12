Deliceto si prepara a vivere la magia del Natale

Luminarie d’artista gigantie giochi di lucifanno da cornice per tutto il periodo natalizio ad un ricco calendario di appuntamenti all’insegna della musica, dell’arte e dei sapori tipici del Natale, ed accolgono i visitatori in un’atmosfera magica e suggestiva.Ad arricchire l’atmosfera natalizia, nel week end che precede il Natale oggi e domani tanti gli appuntamenti e le attrazioni per le vie del centro storico.La Pro Loco organizza visite guidate nel borgo e nel Castello Normanno, per conoscere fede, storia, cultura e tradizioni del paese con degustazione di prodotti tipici, in collaborazione con le attività commerciali. Sarà possibile visitare il Santuario della Consolazione, mediante un servizio navetta e partecipare ai laboratori di candele natalizie.Nella splendida cornice del piazzale Belvedere, i bambini potranno incontrare Babbo Natale in una bolla gigante di vetro per consegnargli la letterina (di sicuro un regalino lo avranno subito!) e assistere ad uno spettacolo acrobatico dei tessuti che incanterà grandi e piccini.Per le vie risuoneranno le note natalizie e “Tu Scendi dalle stelle”,il canto di Natale più famoso al mondo, scritto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, durante la sua permanenza presso il Santuario della Consolazione.I cittadini, le Associazioni e le attività commerciali con la loro creatività sono pronti a farvi vivere “Il Natale più bello”, a farvi degustare i nostri prodotti immersi in uno spettacolo di luci!Deliceto,il paese di“Tu scendi dalle stelle”,vi aspetta per farvi scoprire la magia del Natale.

