Deliceto. Concorso fotografico “Piccolo è grande”, assegnati i premi

Sono due donne, Monica Carbosiero e Tiziana Boscaino, a essersi aggiudicato il primo premio ex aequo per il concorso fotografico “Piccolo è grande” di Deliceto. Assegnato a pari merito anche il secondo posto, che ha visto sul podio Giusi Fontana e Potito Casparrini. La menzione speciale per il miglior scatto ambientato a Deliceto, invece, è andata a Gianni Gambino. Con una serata di festeggiamenti, venerdì 27 marzo si è conclusa un’iniziativa che ha registrato una partecipazione significativa e un alto livello qualitativo delle fotografie presentate. Il concorso rientra tra le azioni del progetto “Mystica Harmonia”, promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR – Linea Borghi. Nei locali dell’Info Point è stata allestita una mostra collettiva molto visitata dagli appassionati. In totale hanno partecipato 45 concorrenti da tutta Italia, con 90 fotografie inviate, di cui 18 scattate a Deliceto. Tra queste, sei sono state selezionate per i pannelli della galleria espositiva. Alla call attivata qualche settimana fa, hanno partecipato persone da tutta Italia, ognuna inviando come richiesto due fotografie che, partendo dal mettere in risalto un piccolo dettaglio, fanno emergere bellezza e profondità di un contesto concettuale o paesaggistico più ampio. L’obiettivo del concorso era proprio questo: raccontare attraverso la fotografia il dialogo tra ciò che è piccolo e ciò che è grande: un dettaglio che rivela un paesaggio, certo, ma anche un oggetto che custodisce un sentimento, un gesto che apre una storia, un frammento che rimanda a qualcosa di più vasto.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione culturale e turistica di Deliceto, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del borgo attraverso linguaggi contemporanei e pratiche culturali capaci di generare narrazione, permanenza e memoria. Come molte altre azioni già attivate nell’ambito del progetto Mystica Harmonia, anche il concorso fotografico “Piccolo è grande” ha l’obiettivo di favorire l’attrattività culturale e turistica di Deliceto inteso come un “borgo da vivere” tutto l’anno, capace di aprirsi allo sguardo e al contributo di idee provenienti da ogni parte del mondo, accogliendo viaggiatori, artisti, persone interessate a conoscere il paese, a relazionarsi con esso scoprendone bellezza, storia, identità culturale, patrimonio materiale e immateriale.



Pubblicato il 31 Marzo 2026