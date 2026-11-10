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Dele Alli dà fuoco alla maglia dell’Arsenal in diretta, tifosi infuriati

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(Adnkronos) –
Tifosi dell’Arsenal infuriati per l’ultima trovata dell’ex giocatore del Tottenham Dele Alli che è finito al centro di un video diventato rapidamente virale sui social. Dopo una sfida a Ea Fc 27 contro lo streamer IShowSpeed l’ormai ex centrocampista aveva scommesso che avrebbe indossato la maglia dell’Arsenal in caso di ko, cosa che è avvenuta, ma dopo aver mantenuto la promessa, ha provato anche a darle fuoco davanti alle telecamere. 

Dopo la fine dell’esperienza con il Como ormai un anno fa Dele Alli è rimasto senza squadra, a 30 anni, e in attesa ha avviato una carriera da streamer dove condivide in live la sua vita con gli appassionati. Nell’ultimo video ha fatto arrabbiare sia i tifosi del Tottenham che dell’Arsenal con un gesto che ha scatenato le polemiche. 

 

 

Nella live successiva ha preso la maglia e le ha dato fuoco con un accendino, per ribadire che resterà per sempre dalla parte del Tottenham ma non è bastato a placare gli animi sui social. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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