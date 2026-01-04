Del Toro commosso ai Palm Springs Awards: “Ho perso mio fratello”

(Adnkronos) –

Guillermo del Toro ha rivelato pubblicamente la recente scomparsa del fratello maggiore durante la cerimonia dei Palm Springs International Film Awards, dove nella serata di sabato 3 gennaio ha ricevuto il Visionary Award. Visibilmente commosso, il regista messicano ha spiegato che la perdita potrebbe costringerlo a rinunciare ad alcuni appuntamenti della stagione dei premi. Del Toro, 61 anni, è salito sul palco del Palm Springs Convention Center insieme ai protagonisti del suo nuovo film "Frankenstein" – Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth – e ha pronunciato un discorso personale e intenso sul senso della sua opera e sul momento di lutto che sta attraversando. "Ho imparato a credere che ognuno nasca con una o due canzoni da cantare per tutta la vita", ha detto il cineasta. "Frankenstein è la canzone che io ero destinato a cantare". Il regista, secondo quanto riporta "The Hollywood Reporter", ha spiegato di aver affrontato il celebre racconto gotico di Mary Shelley come una storia di "paternità e perdono", temi che – ha sottolineato – hanno assunto un significato ancora più profondo alla luce della recente perdita familiare.

"Tre giorni fa ho perso mio fratello maggiore", ha dichiarato del Toro, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. "Sono qui perché il film parla di una condizione puramente umana: anche quando il cuore si spezza, i vivi continuano a vivere. Un cuore spezzato continua comunque a pompare il sangue". Il regista ha ricordato il legame con il fratello evocando i personaggi di Victor Frankenstein e della Creatura: "In molti momenti della nostra vita abbiamo interpretato entrambi quei ruoli. Anni fa ci siamo concessi amore e pace reciproci. Per questo sono qui: per la famiglia". Del Toro, che non ha sfilato sul red carpet dell'evento, ha concluso annunciando che potrebbe essere assente da alcune cerimonie nelle prossime settimane: "Potrei mancare a qualche appuntamento in questa stagione dei premi, ma non a questo. Questa è la mia famiglia. La vita ti regala una famiglia lungo il cammino". (di Paolo Martini)

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Gennaio 2026