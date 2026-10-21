Attualità

Deiana (Confassociazioni): “Cntinuità energetica è una priorità strategica”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Non è un tema solo di breve periodo, ma di medio e lungo periodo. Questo tema dei data center è in realtà soltanto la punta dell’iceberg di un sistema prossimo venturo in cui energia, finanza e intelligenza artificiale sono la stessa cosa: infrastrutture per le quali bisogna costruire un livello di sostenibilità che però non sia soltanto quello del costo.” È quanto ha dichiarato Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni e dell’Osservatorio intelligenza artificiale Enia, intervenendo alla conferenza “Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity”, organizzata da Confassociazioni Digital presso la nuova aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati. 

Il costo dell’energia, ha sottolineato, è certamente importante, soprattutto per le imprese energivore, ma la questione strategica riguarda anche la continuità delle forniture. “Il tema strategico non è solo quello del costo, ma quello della strategic continuity: nei momenti di picco devi avere energia sufficiente”, ha spiegato. 

“L’evento dedicato ai data center sotterranei, sarà soltanto il primo di un percorso che toccherà anche finanza, assicurazioni, costo dell’energia e infrastrutture, con l’obiettivo di affrontare il tema dell’integrazione di queste risorse nell’organizzazione aziendale. Questo è il futuro e su questo noi lavoreremo”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Richard (Schneider Electric): “Per i data center serve un ecosistema di soluzioni”

4 minuti fa

Pichetto Fratin: “Data center, servono reti adeguate e regole per le autorizzazioni”

8 minuti fa

Famiglia nel bosco, Nathan: “Bambini a casa dopo 11 mesi, erano felici”

10 minuti fa

Data center, a Roma confronto su futuro della sovranità digitale

14 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio