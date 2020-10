Definitiva agibilità per lo stadio comunale Monterisi

Il 22 ottobre 2020 si sono tenute le riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo volte all’esame degli elaborati tecnici ed al sopralluogo per verificare lo stato degli impianti e delle attrezzature dello stadio comunale “Domenico Monterisi”.

Al termine la Commissione (presieduta dal Commissario Straordinario Prefetto Cardellicchio e composta da esperti tecnici esterni ed interni tra ingegneri, architetti ed esperti di elettrotecnica e di acustica, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della ASL, del CONI e dell’AGIS) all’unanimità ha espresso parere favorevole all’agibilità, ex art. 80 del TULPS.

L’agibilità consente una capienza totale massima di 4508 spettatori, comprensivi di addetti stampa, suddivisi nei settori: OVEST: 2245 unità, EST: 1143 unità, NORD: 546 unità, SUD: 546 unità

Posti per diversamente abili n. 14 unità + n. 14 accompagnatori. Il rilascio del certificato di agibilità è stato possibile dopo che, nella scorsa estate sono stati svolti ulteriori lavori di adeguamento alla normativa antincendio, in particolare la realizzazione dei nuovi corridoi di fuga e l’apertura di nuove uscite di sicurezza oltre che la realizzazione dell’impianto elettrico di sicurezza. Le opere sono state realizzate a servizio del Settore Sud e Settore Ovest. Particolare impegno è stato necessario sin dal giugno dello scorso anno per ottenere l’uso della tribuna storica con l’esecuzione di prove sui materiali e successiva analisi numerica, conclusa finalmente con la redazione del certificato di idoneità statica dell’opera.

Si conclude così, con un bell’epilogo, il lungo iter amministrativo che ha visto impegnati un gruppo di professionisti sia esterni che interni alla struttura comunale coadiuvati dalla preziosa consulenza dei Sovraordinati, che lavorando, con la piena disponibilità della presidenza della società Audace Cerignola, con entusiasmo e grande sinergia, hanno ottenuto la certificazione che renderà permanentemente agibile lo stadio comunale “Domenico Monterisi”, rendendo così fruibile uno degli stadi più all’avanguardia della provincia di Foggia.

