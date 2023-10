Deficit ormone crescita, pazienti ‘con terapia long active nuova normalità’

(Adnkronos) – “Nell’ultimo anno scolastico 2022/2023 con i nostri volontari abbiamo misurato e pesato in classe 373 bambini, due volte e a sei mesi di distanza, e poi abbiamo fatto valutare i dati dagli endocrinologi pediatrici che da tempo ci sostengono nella nostra attività. Dai risultati emerge che il 23,2% dei bambini non ha maturato una velocità di crescita adeguata all'età. Un dato importante che conferma ciò che l'associazione sostiene da tempo: è necessario ampliare la conoscenza di questa malattia rara nella popolazione in modo da consentire a molte più persone di arrivare in tempo alla diagnosi e portare avanti un corretto trattamento. Una soluzione di somministrazione di GH a lunga durata d’azione può sicuramente facilitare la gestione della terapia, migliorare l’aderenza e la qualità di vita dei piccoli pazienti”. Così all’Adnkronos Salute Cinzia Sacchetti, presidente A.Fa.D.O.C., Associazione Famiglie di Soggetti con Deficit dell’Ormone della Crescita ed altre Patologie Rare, in occasione della presentazione oggi a Roma di somatrogon, l’innovazione terapeutica sviluppata da Pfizer indicata per il trattamento del deficit dell’ormone della crescita (GH) in età pediatrica con somministrazione settimanale. Rapportarsi con la bassa statura crea numerosi problemi di tipo psicologico nei bambini e soprattutto negli adolescenti. Le problematiche legate a questa malattia rara e alla sua gestione “non sono sempre ben evidenti – aggiunge Sacchetti – per questo è determinante diffonderne quanto più possibile la conoscenza, affinché i genitori comprendano quanto sia importante controllare la crescita dei propri figli e i pediatri di famiglia sappiano indirizzarli e guidarli verso la figura dello specialista endocrinologo e per una presa in carico multidisciplinare dal punto di vista psicologico”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Ottobre 2023