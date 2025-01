DeepSeek, la versione cinese di ChatGPT ha fatto saltare il banco: ecco come

(Adnkronos) – ''DeepSeek o meno, la domanda di chip aumenterà. Ma forse Nvidia ne soffrirà''. E' questa l'opinione di Ipek Ozkardeskaya, analista senior di Swissquote che ripercorre e spiega quanto successo lunedì scorso con la versione cinese di ChatGPT, chiamata DeepSeek, che ha messo in crisi i principali mercati occidentali, provando a ipotizzare cosa potrà succedere. ''Il fatto che l’azienda affermi di aver costruito il suo modello con chip più economici e meno avanzati -spiega l'analista- ha spostato in modo significativo le prospettive di costo e Roi per gli investimenti nell’intelligenza artificiale e ha portato a una svendita di trilioni di dollari nei mercati azionari statunitensi. La svendita è stata certamente amplificata dalle valutazioni elevate e dal timore persistente riguardo ai massicci investimenti nell’intelligenza artificiale e al pay-off più lungo del previsto''. ''Ieri Nvidia ha perso quasi il 17% e ha cancellato da sola più di mezzo trilione di dollari di capitalizzazione di mercato! Apparentemente si è trattato del più grande crollo azionario di tutti i tempi. Ma ehi, nella lista delle dieci più grandi vendite di titoli azionari della storia, puoi contare il nome di Nvidia circa 8 volte… AMD è crollata di oltre il 6%, Intel – che ha fatto un tentativo positivo di apertura nella speranza che i suoi chip meno avanzati potrebbero sostituire quelli di Nvidia – hanno finito per perdere più del 2,5%. L'ASML è scesa del 7%. Nel complesso, il Nasdaq 100 ha perso quasi il 3%, l’ETF sui semiconduttori di VanEck è crollato di quasi il 10% e l’ETF Global X Uranium ha perso oltre l’11%''. ''È stata una giornata dura. È interessante notare che i nomi che si dice siano collegati a DeepSeek abbiano guadagnato, anche se limitatamente. Iflytek, ad esempio, ha guadagnato meno del 2%, mentre l’indice Golden Dragon del Nasdaq è aumentato appena dello 0,10%. Di conseguenza, il denaro non si è spostato dalla tecnologia statunitense a quella cinese, ma si è spostato dalla tecnologia statunitense a un bene rifugio. I rendimenti statunitensi sono scesi, il franco si è rafforzato, ma l’oro non ha potuto beneficiare del panico del mercato, con mia sorpresa. Il FTSE 100 britannico, d’altro canto, non ha reagito al crollo del mercato, evidenziando l’esposizione molto ridotta delle big cap britanniche alla tecnologia, il che è inquietante ma potrebbe essere interessante in caso di una svendita tecnologica più profonda''. ''Credo che la svendita dell’intelligenza artificiale di ieri sia stata Esagerata e i futures sembrano migliori questa mattina, con i futures del Nasdaq addirittura in rialzo dello 0,20% al momento della stesura di questo articolo. Ci sono rapporti che elogiano le prestazioni di DeepSeek, alcuni esperti dicono che è impressionante, altri dicono che è dirompente e la stessa Nvidia ha affermato che l'azienda ha escogitato qualcosa di "eccellente", utilizzando molti dei suoi chip meno avanzati. Ma al di là del fatto che l'azienda ha utilizzato chip Nvidia meno avanzati ed economici per costruire il suo modello, ci sono molte domande senza risposta su DeepSeek, incluso se il suo modello potrebbe essere integrato e utilizzato da altre applicazioni e se l'azienda ha davvero costruito un modello per meno di 6 milioni di dollari, mentre il prezzo dei modelli di intelligenza artificiale statunitensi raggiunge diverse centinaia di milioni di dollari. E, ultimo ma non meno importante, sembra che DeepSeek abbia creato qualcosa che già esisteva a un prezzo più conveniente. Ma non è arrivato a un prodotto finale che non esisteva''. Ma se DeepSeek fa con successo ciò che dice di fare – offrire modelli di IA con prestazioni uguali a un prezzo più conveniente – aiuterà chiaramente gli operatori locali cinesi e le aziende di tutte le dimensioni in tutto il mondo che hanno budget limitati per integrare i modelli di IA nella loro vita quotidiana. . Quest’ultimo aumenterà la domanda di chip meno avanzati rispetto ai migliori performer di Nvidia, ma aumenterà comunque la domanda di chip. In questo contesto, stavamo già indicando una crescente finestra di opportunità per i produttori di chip alternativi – come AMD – nel processo di più ampia adozione di modelli di intelligenza artificiale con chip più economici. Ora abbiamo una convinzione più forte in questa visione. Pertanto, la svendita di ieri potrebbe spostare capitali e avvantaggiare i produttori di chip più economici che potrebbero attrarre una base di clienti più ampia rispetto alle Big Tech statunitensi. ''Nvidia vende chip premium alle più grandi aziende tecnologiche del mondo che hanno tutto l’interesse del mondo a utilizzare i chip più premium per proteggere il loro progresso e proporre innovazioni dirompenti. Per queste aziende, non si tratta solo di aumentare la produttività, ma anche di innovare. Perciò, 1. All’improvviso, l’elevata concentrazione di clienti Big Tech nel portafoglio clienti di Nvidia – dove i clienti big tech hanno rappresentato oltre il 50% delle sue entrate nel terzo trimestre – sembra che possa essere un vantaggio per resistere a un potenziale shock della domanda. 2. Deep Seek difficilmente riuscirà a interrompere il dominio delle aziende tecnologiche statunitensi nel campo dell’intelligenza artificiale. Il vero dominio tecnologico richiede innovazioni nell’hardware, nel software e nelle infrastrutture. E non vediamo un progresso rivoluzionario da parte di Deep Seek. 3. L'ambizione delle Big Tech di costruire i propri chip rappresenta una minaccia più grande per le entrate di Nvidia rispetto all'aumento della domanda di chip più economici. Per riassumere, si prevede che il prossimo grande passo avanti nell'intelligenza artificiale sarà costituito da agenti IA in grado di eseguire una serie di compiti in un ordine specifico. La corsa per raggiungere questo traguardo è iniziata e sarà affascinante vedere chi arriverà per primo. Una cosa è chiara: il progresso viene massimizzato con i chip più performanti piuttosto che con quelli nella media. Dopotutto, una Peugeot ti porterà dal punto A al punto B, ma una Ferrari ti porterà lì molto più velocemente''.



Pubblicato il 28 Gennaio 2025