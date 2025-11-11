Deep Purple al Pisa Summer Knights 2026: rock leggendario in Piazza dei Cavalieri

(Adnkronos) – La leggendaria rock band inglese Deep Purple ha scelto Pisa per la prima delle sue uniche due date italiane del tour estivo 2026. Il gruppo, guidato dall’inconfondibile voce di Ian Gillan, si esibirà il 16 luglio 2026 in Piazza dei Cavalieri, nell’ambito del festival PISA SUMMER KNIGHTS. Questa data si configura come l'unica tappa per il Centro-Sud Italia, consolidando l'importanza dell'evento toscano.

Dopo il successo della passata edizione, che ha ospitato anche i Level 42, il PISA SUMMER KNIGHTS, promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group, prosegue il proprio percorso confermando una decisa identità internazionale e ambisce a imporsi come vetrina privilegiata per i grandi live mondiali. L'annuncio è in linea con la nuova strategia di sviluppo del festival. Il Sindaco di Pisa, Michele Conti, ha evidenziato le novità e la visione a lungo termine dell'iniziativa: “Le principali novità della prossima edizione del Pisa Summer Knights sono l’anticipo degli eventi all’estate, anziché a fine stagione e la volontà di offrire un cartellone sempre più internazionale. Pisa ha tutte le carte in regola, infatti, per ospitare concerti e spettacoli dei grandi tour europei e di richiamare dall’Italia e dall’estero un pubblico interessato a unire l’esperienza dei concerti alla scoperta delle città che li ospitano. In questo senso, la nostra città, con le sue bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche, può essere una meta unica che, negli anni, saprà imporsi all’attenzione nazionale e internazionale". La programmazione 2026 sarà più ambiziosa, con l'intento di affiancare ai big della scena mondiale i principali nomi della musica italiana, trasformando Piazza dei Cavalieri in un palcoscenico di riferimento. Il PISA SUMMER KNIGHTS si conferma non solo un appuntamento centrale per gli amanti della musica, ma anche una leva di valorizzazione culturale, economica e turistica per l’intera città. Il festival è un motore di attrazione capace di aumentare presenze, indotto e visibilità internazionale, posizionando Pisa in modo stabile tra le capitali italiane della grande musica dal vivo. I biglietti per l'evento sono disponibili in prevendita sui circuiti Vivaticket.com e Ticketone.

Pubblicato il 11 Novembre 2025