“Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia, alla mia orchestra, e a Foggia che porto sempre nel cuore”: Renzo Arbore si confida con il Quotidiano che lo ha rintracciato nella sua abitazione romana nei pressi di piazzale Flaminio. Come noto lo show man foggiano è stato insignito dal Presidente Sergio Mattarella Cavaliere di Gran Croce.

Arbore, un importante riconoscimento…

“Certo, lo dedico alla mia città, Foggia che porto sempre nel cuore, alla mia famiglia e alla mia orchestra, 1500 concerti. A Foggia devo le mie origini culturali e musicali, e tutto quello che sono diventato. Penso alle passeggiate sul corso, ai cumpagn, resto profondamente legato a quelle origini”.

In che senso?

“Foggia mi ha fatto diventare quello che sono oggi. Camminando sul corso ci si incontrava, si vedeva il figlio di papà, il barbiere, il contadino, tutta l’umanità varia. La mia stessa matrice musicale dipende da Foggia, sentivo per le strade i muratori che cantavano le melodie napoletane, o davanti a casa mia c’era in tempo bellico il circolo degli Ufficiali americani che di notte cantavano e suonavano il jazz”.

Che cosa rappresenta per lei questo riconoscimento?

“Intanto è quello più alto, l’ultimo prima di me era stato dato a Giorgio Armani. In fondo, senza peccare di immodestia, credo di averlo meritato. E’ stata premiata la mia lunga ed antica militanza nel mondo della cultura, dello spettacolo e della musica. Ho fatto concerti, due film con Roberto Benigni e Luciano De Crescenzo, radio, tv. Sono impegnato nella solidarietà con La Lega del Filo d’ Oro. Ora con Gegè Telesforo su Rai 5 sto facendo un programma notturno che definisco carbonaro sia per l’ orario che per la destinazione di nicchia. Ma non dimentico mai le origini e quando davvero si faceva la fame”.

Lei ha dichiarato che vuole guardare avanti…

“Certo. A Foggia con il contributo di Provincia e Regione intendo creare Casa Arbore. Lascerò a titolo del tutto gratuito tutte le mie collezioni e le mie opere. Sarà uno spazio dove si terranno concerti, manifestazioni. Insomma uno spazio culturale a disposizione della mia città che come le dicevo porto sempre e profondamente nel cuore. Però intendo guardare avanti”.

