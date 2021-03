Dedicato agli insetti il terzo appuntamento online

Terzo appuntamento online del ciclo di seminari Naturalmente curiosi, giunto alla seconda edizione, organizzato dal Museo di Storia Naturale di Foggia, che fa parte del Polo Biblio-Museale istituito dalla Regione Puglia.Giovedì 11 marzo 2021, alle ore 16.00, sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook del Museo (@MuseodiStoriaNaturalediFoggia), Filippo Di Giovanni terrà un incontro dal titolo Gli insetti intorno a noi.Taglio divulgativo per contributi di alto valore scientifico: invariata la formula degli eventi per avvicinare anche i non addetti ai lavori a temi naturalistici e ambientali.

Dottore in biologia animale all’Università “Sapienza” di Roma, Filippo DI Giovanni lavora attualmente come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa. Si occupa di entomologia con particolare interesse per la sistematica e l’ecologia di insetti parassitoidi di interesse agrario e forestale in ambienti naturali e antropogenici. È responsabile per la fauna italiana di un gruppo di vespe parassitoidi, gli Icneumonidi (Darwin wasps).”

Gli incontri di “Naturalmente curiosi” proseguiranno fino a giugno, secondo il seguente calendario, con inizio sempre alle ore 16.00: 22 aprile “Pipistrelli e servizi ecosistemici” con Danilo Russo; 20 maggio “Quale futuro per le specie in pericolo di estinzione: il caso dell’Orso d’Abruzzo” con Corradino Guacci; 17 giugno “La regina dei fiumi: la lontra” con Antonio Canu e Maurizio Marrese. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Fb del Museo di Storia Naturale di Foggia e sul portale della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia: www.lamagnacapitana.it.

