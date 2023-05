Decreto lavoro 2023, Salvini: “In busta paga 80-100 euro in più”

(Adnkronos) – "Approvato al Consiglio dei Ministri del primo maggio aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre". Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto lavoro 2023. Il provvedimento prevede un intervento sul cuneo fiscale con effetti sulla busta paga. "Dalla sinistra e dai sindacati del NO le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli stipendi per milioni di lavoratrici e lavoratori", scrive Salvini. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Maggio 2023