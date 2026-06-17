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Decreto Carburanti, maggioranza cambia il testo alla Camera: dovrà tornare al Senato

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(Adnkronos) – Cambia il testo del Dl Carburanti, in discussione alla Camera, già approvato dal Senato e in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato quattro emendamenti soppressivi al decreto che, se approvato con le modifiche a Montecitorio, dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura.  In particolare, una modifica mira allo stop all'estensione del divieto di telemarketing aggressivo, così come era stato introdotto in un precedente Dl, comprese le Tlc. Una questione oggetto di una interlocuzione, anche in passato, con gli uffici del Quirinale.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Giugno 2026

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