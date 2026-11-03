Decreto bollette, Pichetto: “Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia”

“L’iter del decreto bollette sta andando avanti. Stanno definendo alcuni importanti elementi procedurali di ordine tecnico nel criterio di determinazione del prezzo complessivo dell’energia elettrica, con l’obiettivo di ottenere una diminuzione – anche se non enorme – dei prezzi. A questo si aggiungeranno altre azioni”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’inaugurazione di Ecomondo 2026, alla Fiera di Rimini.



Pubblicato il 3 Novembre 2026