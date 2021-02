Decima edizione del Foggia Film Festival, omaggio a Federico Fellini

Una mostra documentaria su Federico Fellini, per ripercorrerne la carriera dagli esordi al Premio Oscar Onorario nel 1993.Anche quest’anno la Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia collabora con il Foggia Film Festival, la kermesse diretta da Pino Bruno, giunta alla decima edizione, in programma dal 21 al 27 febbraio 2021.

“Nell’ambito della sezione ‘Omaggi’ del Festival, infatti, la biblioteca allestisce un’esposizione nell’area d’ingresso, per celebrare il centenario della nascita del grande artista” spiega la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi, precisando che in realtà l’anniversario ricorreva lo scorso anno, poi slittato a causa dell’emergenza sanitaria.

Visitabile dal 19 febbraio al 19 marzo 2021, su prenotazione, la mostra proporrà una selezione di manifesti cinematografici, dagli anni Quaranta agli anni Ottanta del secolo scorso, che fanno parte della ricca collezione di oltre 34mila esemplari posseduti dalla Biblioteca e in gran parte digitalizzati, uno dei fondi più importanti a livello nazionale.

“Siamo sempre lieti di partecipare ad una delle manifestazioni culturali più vivaci del nostro territorio – aggiunge la Direttrice –. Attraverso i documenti della Biblioteca, ricostruiremo la vita artistica di Fellini, dai primi passi come disegnatore e vignettista ai grandi successi come sceneggiatore e regista, ma anche scrittore, fino alla Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1960 per “La dolce vita” e al Premio Oscar alla Carriera, appunto, oltre ad una lunga serie di nomination, ai David di Donatello, ai Nastri d’Argento e ad altri premi internazionali”.

In mostra anche alcune copie dei DVD dei film del Maestro, accompagnati da una scheda didascalica, una selezione dei libri scritti da e su Fellini e alcuni periodici, tra cui “La Domenica del Corriere”, che nel 1938 per prima ospitò una serie di vignette del giovane e poliedrico artista nella rubrica Cartoline dal pubblico.

Nel rispetto delle misure anti-Covid, la mostra è visitabile esclusivamente su prenotazione, telefonando al numero 0881.706.413 o inviando una email all’indirizzo info@lamagnacapitana.it

Tutti gli aggiornamenti sui canali social della Biblioteca e sul portale www.lamagnacapitana.it

Condividi sui Social!