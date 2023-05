Decathlon Italia compie 30 anni e guarda ad inclusione e recruiting

(Adnkronos) –

Decathlon raggiunge l’importante traguardo dei 30 anni di attività in Italia, tre decadi vissute con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a più persone possibili. Negli ultimi anni, grazie al brand Adapted Sports, Decathlon si è avvicinata ancora di più alle persone in situazioni di disabilità, aiutandole a praticare l’attività sportiva amata: “Stiamo ottenendo ottimi risultati, abbiamo iniziato due anni fa con la prima linea di carrozzine sportive e da circa otto mesi abbiamo lanciato la linea d’abbigliamento come le tute da ginnastica con facilitazioni per inserire protesi o stare in carrozzina. Per il futuro abbiamo altri progetti in stato di avanzamento importante che riguardano nuoto, atletica e altri sport” ha raccontato Luigi Cordioli, brand manager Adapted Sports di Decathlon Italia. Fondamentale per Decathlon è sempre stata la scelta dei propri collaboratori con un’attenzione che va oltre le classiche competenze: “Abbiamo un processo di selezione iniziato da circa due anni basato sull’osservazione delle attitudini -ha spiegato Armando Russo, talent acquisition e integration di Decathlon Italia-. Vogliamo prima capire quanto il candidato è in sintonia con noi dal lato attitudinale e poi approfondire la parte delle competenze. Questo ci permette di arrivare a profili target già più in linea con le nostre attese. Ora in Italia abbiamo 8400 collaboratori e collaboratrici. Ogni anno, tra contratti full time, che sono circa il 90%, e contratti part time, le persone che lavorano con noi sono tra le 8 mila e le 9 mila”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2023