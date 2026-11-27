“L’innovazione, dal punto di vista economico, è la base della crescita, quindi la base di tutto ciò che rappresenta per noi il benessere, la possibilità di offrire servizi sociali, educazione e sanità. Tutto questo deriva dalla crescita economica, che al suo fondo ha proprio l’innovazione. In questo momento di accelerazione tecnologica e di innovazione sempre più spinta, cavalcare l’innovazione significa poter offrire alla popolazione servizi adeguati rispetto ai propri bisogni”. Con queste dichiarazioni Francesco De Carolis, Professore di Economia dell’Università Bocconi Milano, è intervenuto nel corso del working lunch “Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana” svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.



Pubblicato il 27 Novembre 2026