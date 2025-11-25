Decaro vince, ma la maggioranza dei pugliesi ha sfiduciato l’attuale sistema politico-elettorale

L’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro (Pd), è il successore di Michele Emiliano alla guida della Regione Puglia. Già a scrutinio appena iniziato è cominciata ad emergere la vittoria schiacciante dell’eurodeputato dem sullo sfidante di centrodestra, l’imprenditore barese Luigi Lobuono che, a scrutinio ancora in corso e secondo le proiezioni, dovrebbe attestarsi ad una percentuale di consensi che probabilmente non supererà il 35% dei voti validi, mente il vincitore sarebbe a circa 30 punti sopra lo sconfitto, ossia intorno al 65% dei consensi. Un dato, quest’ultimo che sarebbe sicuramente entusiasmante per Decaro e l’intera coalizione del campo largo di centrosinistra se non fosse per il fatto la partecipazione alle urne nella tornata elettorale regionale appena conclusa si è fermata sotto la soglia del 42% degli aventi diritto al voto, con un calo di votanti di cica 15 punti percentuali in meno rispetto alle regionali del 2020, quando i pugliesi che si recarono alle urne furono oltre il 56%, nonostante all’epoca – come si ricorderà – si era ancora in piena fase post Covid. Però, il dato pugliese attuale di partecipazione al voto (41,82%) non è soltanto il più basso nella storia di oltre un cinquantennio di elezioni regionali in Puglia, ma è anche il peggior risultato di partecipazione tra le sette realtà regionali (Calabria, Campania, Marche, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto e Toscana) che sono andate al voto nel 2025. Insomma, è vero che il nuovo Presidente della Regione Puglia, Decaro, ha vinto con il voto di circa 2 elettori su 3 di quelli che si sono recati a votare, ma domenica e lunedì scorso i pugliesi che si sono presentati al seggio per esprimere la propria indicazione di voto sono stati, in ordine di grandezza, appena 4 su 10 degli aventi diritto. Un dato, questo, che dovrebbe far riflettere e preoccupare non poco, sia tutte le forze politiche che gli eletti al nuovo Consiglio regionale pugliese, poiché un astensionismo al voto così massiccio è sicuramente un segnale di sfiducia della stragrande maggioranza del corpo elettorale nei confronti dell’attuale sistema politico-elettorale. Un sistema che, alla luce di un calo di partecipazione alle urne così vistoso, certamente mortifica la democrazia nella nostra regione e più in generale nel nostro Paese, per cui sarebbe opportuno, oltre che necessaria, una riforma radicale della politica e dei partiti che la animano attualmente, attraverso un nuovo sistema elettorale che faccia ritornare gli elettori ad essere più partecipi al voto. Infatti, una democrazia legittimata da una percentuale bassa di partecipazione al voto, come quella registrata ultimamente in Puglia per le regionali appena concluse, altro non è che una finta “democrazia” retta quasi esclusivamente dagli addetti ai lavori, ovvero i militanti dei partiti politici con i loro fanatizzati e le clientele che ruotano intono ad essi e, quindi, dal variegato sistema di voto di scambio che taluni candidati (il più delle volte anche eletti) mettono in campo per raggiungere i propri obiettivi. Sistema, questo, che – come è noto – diventa permeabile per la criminalità organizzata, che riesce così ad infiltrarsi direttamente, o indirettamente, nelle istituzioni. Ma nonostante l’astensionismo sia stato anche in Puglia il principale protagonista di queste elezioni regionali, il neo presidente Decaro nella sua prima dichiarazione post voto ha affermato che per lui è stata “una bellissima esperienza” con un risultato “oltre ogni aspettativa” e che comincerà a lavorare da subito, “per conquistare anche la fiducia di chi non mi ha votato e di chi non è andato a votare”. Infatti, per il neo governatore pugliese l’astensionismo si combatte evidentemente soltanto dando “risposte” e non anche con una riforma del sistema politico-elettorale in vigore, quasi a voler forse far capire che una così forte diserzione al voto è frutto delle mancate risposte dei suoi predecessori ai pugliesi. Fatto, questo, che forse non è esclusivamente così, considerato che altre regioni ultimamente sono state interessate, sia pur in maniera leggermente minore, dallo stesso fenomeno. “La mia – ha sottolineato, inoltre, Decaro – non sarà una politica da ring”, perché “non sono un super uomo, ma uno con le sue fragilità”. Ed ancora: “Lavorerò a modo mio, perché non ho nemici ma solo avversari. Cercherò collaborazione con il governo di qualunque colore sia”. Tra i primi atti che il neo presidente della Puglia ha dichiarato di voler intraprendere e su cui non ha alcun dubbio vi è quello di occuparsi delle “liste d’attesa in Sanità, con aperture fino alle ore 23 e sabati e domeniche” comprese. Nella sua prima dichiarazione da vincitore della competizione elettorale pugliese, Decaro ha anche affermato: “Permettetemi di ringraziare gli altri candidati presidente, per il garbo e il rispetto con cui hanno condotto la campagna elettorale”. Per poi concludere dicendo che “In Puglia, in queste settimane, abbiamo dimostrato che si può fare politica senza urlare e litigare, rispettando le idee degli altri”. Un ringraziamento verosimilmente doveroso agli “avversari” da parte del neo-eletto Decaro, considerato che ancora una volta ha “giocato” una partita elettorale contro una squadra avversa di centrodestra senza “allenatore” e financo senza “portiere”, ma solo con qualche “centravanti” costretto a giocare anche da “difensore”. Ma questo è sicuramente tutto un altro discorso, che comunque non mette in discussione la vittoria. Anche se in realtà trattasi di una “vittoria” che, a conti fatti, è stata determinata appena un elettore pugliese su quattro, degli aventi diritto.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 25 Novembre 2025