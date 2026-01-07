Decaro proclamato presidente: “Affronterò sfida con coraggio e dedizione”

“Finalmente ci siamo. Ci è voluto un po’ di tempo, lo so. Ma questo tempo mi è servito per studiare, per riflettere. Per prepararmi ancora meglio a un ruolo tanto importante quanto complicato e carico di responsabilità”. Lo ha detto Antonio Decaro, proclamato presidente della Regione Puglia presso la Corte D’appello di BARI. “La comunità pugliese in questi anni è enormemente cresciuta. E, di pari passo, sono cresciute le sue aspettative. Chi si accinge a guidare questa grande comunità deve essere all’altezza di queste grandi aspettative, superando timori e timidezze – continua – Io non sono abituato a fare proclami o promesse roboanti. Affronterò questa sfida con il coraggio consapevole di chi sa che servire le istituzioni con impegno, dedizione, disciplina e onore è l’unico modo per fare il proprio dovere con coscienza, senza rimpianti né rimorsi. Ringrazio Michele Emiliano, che è qui vicino con me, e tutti quelli che mi hanno preceduto in questo viaggio. Ne raccolgo il testimone con rispetto e gratitudine. Consapevole del grande lavoro che è stato fatto e di quello che ancora c’è da fare”.”Adesso sto andando a lavorare in ufficio. Avevo preso degli impegni: il primo sarà quello di occuparmi del tema della sanità. Infatti sto andando in ufficio, con i dirigenti, a cercare di scrivere i primi provvedimenti che pubblicheremo già nelle prossime ore”. Lo ha detto il nuovo presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, avvicinato dai giornalisti poco fuori della sede della presidenza della Corte di Appello di Bari dove poco fa è stato proclamato ufficialmente come governatore.



Pubblicato il 7 Gennaio 2026