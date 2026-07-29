Decaro: “Mai scaricato sul governo le responsabilità degli incendi”

“Non abbiamo mai cercato di scaricare sul governo nazionale le responsabilità per la gestione degli incendi”. Così Antonio Decaro ha replicato in Consiglio regionale alle critiche del consigliere della Lega Napoleone Cera, intervenuto dopo il rogo che domenica scorsa ha colpito Peschici e il Gargano. “Non esiste una regione in Italia che ha una flotta di Canadair. La flotta è nazionale ed è gestita dal centro nazionale dei vigili del fuoco: sono 18 i canadair. Le regioni si dotano di veicoli leggeri, parliamo di elicotteri. La Puglia – ha sottolineato il governatore – ne ha due grazie ad una convenzione con il privato”. “Non ho nemmeno rivendicato il fatto di aver scritto una lettera al Dipartimento della Protezione Civile per dire – ha aggiunto- di allocare almeno uno dei canadair nella nostra regione, perché mi è stato spiegato dal direttore del dipartimento che in questo momento ci sono delle questioni di carattere tecnico e non si può fare. Nessuno, dalla mia parte politica, ha utilizzato l’incendio per fare politica: per scaricare la responsabilità su qualcuno”. “Mi è stato detto che ci sono canadair a Ciampino e in Calabria. Le persone che stanno alla Protezione civile nazionale, e di quelle persone mi fido, mi dicono che i tempi sono tempi limitati”. “Non ci sto nel sentirmi dire che abbiamo fatto polemica cercando di scaricare sul governo nazionale questioni legate alla protezione civile. Ringrazio – ha concluso Decaro – la Protezione Civile per gli interventi che sono stati fatti perché senza quei canadair non avremmo spento gli incendi a Gallipoli e nel Gargano”.



Pubblicato il 29 Luglio 2026