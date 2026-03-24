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Decaro: “Foggia presidio culturale e sociale”

L'inaugurazione dell'Anno Accademico dellUniversità

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“Io non credo sia l’inaugurazione dell’Anno Accademico solo una formalita’. Credo che sia un momento anche di riflessione collettiva sul ruolo dell’Universita’, sull’opportunita’ della conoscenza, sul ruolo delle istituzioni in questo territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a Foggia, nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Universita’ dauna.

A Decaro e’ stato conferito anche il sigillo dell’ateneo per il suo impegno istituzionale orientato allo sviluppo sostenibile, all’innovazione e alla valorizzazione dei territori. “L’Universita’ – ha aggiunto Decaro – non e’ soltanto conoscenza, e’ anche l’opportunita’ di creare una coscienza critica all’interno della propria comunita’. Quello che accade nell’Universita’ non resta solo nell’universita’, ma diventa un patrimonio della collettivita’, della comunita’ all’interno della quale l’universita’ vive e cresce. Quest’Universita’ a Foggia, in questi anni, e’ stata un presidio. Un presidio importante in un territorio che ha delle difficolta’ strutturali, che vive anche lo spopolamento giovanile. E’ stata un’opportunita’ di crescita dal punto di vista culturale, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista sociale. Un’opportunita’ per il futuro dei nostri giovani, un’opportunita’ anche per lo sviluppo economico e quindi quest’opportunita’ va sostenuta e va alimentata”.


Pubblicato il 24 Marzo 2026

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