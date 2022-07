Decaro ed Emiliano disertano la chiamata alle armi di Letta

La chiamata alle “armi” di Sindaco di Bari e Presidente di Regione del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, per le politiche del 25 settembre prossimo in Puglia è stata una vera e propria diserzione. Infatti, sia il Primo cittadino del capoluogo, Antonio Decaro, che il Presidente della Regione, Michele Emiliano, hanno scelto di restare lì dove sono stati riconfermati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Infatti, Decaro con un post su Facebook lanciato nella tarda mattinata di ieri ha annunciato la decisione di non candidarsi alle prossime elezioni politiche. Nel post Decaro ha confessato di averci “pensato” dopo che anche “il partito” gli ha chiesto di “andare a dare una mano a Roma”. Però, ha scritto il Primo cittadino: “Bari è la mia città e non posso tradirla”. Il suo secondo mandato di sindaco del capoluogo pugliese scadrà nella primavera del 2024, per cui il prossimo “treno” per il Parlamento, salvo ulteriori sorprese di scioglimento anticipato delle Camere, capiterà il 2027. Ossia, esattamente tre anni dopo la scadenza del mandato da sindaco di Bari. In tanti, ha scritto inoltre Decaro su Facebook, “mi hanno detto in questi giorni che ‘Dovresti andare a dare una mano a Roma’. Cittadini, amici, il partito. Lo ammetto, ci ho pensato. Perché credo che chi fa politica debba impegnarsi in prima persona. Sempre”. “Ma Bari – ha sottolineato il sindaco – è la mia città. La città dove sono nato. La città che ho promesso di amministrare. La città che otto anni fa mi ha messo una fascia tricolore sulle spalle. E non posso tradirla”. Per poi concludere: “Perché. con questa città ho un patto da onorare. E perché qui a Bari, come in nessun altro posto nel mondo, io sono felice”. In realtà, ciò che il sindaco di Bari non ha detto è che la particolare situazione del quadro politico nazionale ed i rischi connessi ad una candidatura alle prossime politiche hanno verosimilmente influito sulla sua decisione di rispondere negativamente alla chiamata di Letta a mettersi “in gioco” in Puglia a questa tornata elettorale. Decisione analoga, d’altronde, è stata presa anche da altri sindaci di centrosinistra di grandi città (vede – ad esempio – Nardella a Firenze, Gori a Bergano, Sala a Milano, Mancinelli ad Ancona, etc.) che hanno deciso di non raccogliere l’appello di Letta e, quindi, di rimanere a svolgere il ruolo di amministratore locale piuttosto che trasferirsi a Roma su un seggio parlamentare, per giunta di opposizione, se il centrosinistra, in particolare il Pd, non riuscirà a vincere le elezioni e rimanesse fuori dell’area di governo del Paese. Una scelta identica a quella di Decaro è stata fatta anche dal governatore della Puglia, Emiliano, che ha escluso ogni ipotesi di possibile candidatura alle prossime elezioni politiche, come invece gli è stato proposto dal segretario Letta. E per Emiliano le ragioni del rifiuto sono sin troppo chiare, visto che il governatore pugliese, a differenza di Decaro, per scendere in campo non avrebbe neppure dovuto dimettersi prima del voto, in quanto non è prevista l’ineleggibilità per i presidenti di Regione che, contrariamente a sindaci dei Comuni con più di 20mila abitanti, possono candidarsi alle politiche e, in caso di elezione, dopo il voto optare se rimanere alla guida della Regione oppure trasferirsi al Parlamento. Emiliano ha giustificato il suo “No” alla candidatura al Senato affermando: “Sinceramente non mi pare sia utile spostare i carri armati da un posto all’altro. O li aumenti di numero o è inutile che li sposti, ammesso che io sia un carrarmato”. Nel suo caso, però, stando le norme elettorali come innanzi chiari, il rifiuto sarebbe anche a partecipare per tentare di farli aumentare di numero in Puglia i “carrarmati” del Pd, dal momento che successivamente al voto avrebbe potuto decidere anche di rinunciare al seggio a Palazzo Madama, restando alla guida della Regione. Difatti, Emiliano ha ulteriormente motivato la sua diserzione all’invito di Letta affermando: “Quando sono in giro per la Puglia e mi capita di pensare di essere il presidente di questa terra mi vengono i brividi e il groppo in gola. Io lavoro per la Puglia, ho un contratto che dura ancora più di tre anni e quindi ‘Hic manebimus optime’ (Qui staremo benissimo)”. Come dire, per ora stiamo bene qui e ciò che potrebbe capitare in Parlamento non ci riguarda. Peccato, però, che Emiliano quando ha rilasciato questa dichiarazione non abbia anche precisato se il plurale (ndr – manebimus) lo abbia usato solo perché è questa la formulazione più nota dell’antica massima latina, oppure perché voleva riferirsi al fatto che l’attuale comoda posizione di governo potesse riguardare sia lui che il sindaco Decaro. Ossia, il duo a cui il segretario Letta si è rivolto in Puglia per un sostegno diretto a far vincere il Pd in questa regione, considerato che nonostante le posizioni di potere che da anni essi occupano, oltre che l’intero centrosinistra, finora il Pd non ha mai vinto alle politiche. Anzi, come abbiamo ricordato in altro nostro servizio di qualche giorno fa, in questa regione il Pd, sia alle politiche del 2013 che a quelle ultime del 2018, ha registrato una performance tra le peggiori conseguite sull’intero territorio nazionale. E non sarebbe stato questo, forse, già un buon motivo, questa volta, perché i cosiddetti “carrarmati” del Pd locale scendessero in guerra, come chiesto dal segretario Letta? Ma evidentemente nel Pd pugliese le carriere personali prescindono dalle sorti del partito alle politiche. E il voto del 26 settembre prossimo sarà, anche questa volta, un test significativo per i vertici romani del partito di Letta nella in questa regione.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!