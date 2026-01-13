Decaro: “Confermati i 15 milioni per la condotta Liscione-Occhito”

La crisi idrica resta una delle priorità strategiche per la Puglia e, in particolare, per la Capitanata. È questo il quadro in cui si inserisce l’incontro tecnico convocato dalla Struttura del Commissario Straordinario Nazionale per gli Interventi Urgenti Connessi alla Scarsità Idrica, svoltosi a Roma e dedicato alla definizione dei prossimi passaggi operativi per la realizzazione della condotta di collegamento tra lo schema idrico del Biferno-Liscione e quello del Fortore-Occhito.

All’incontro ha partecipato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha ribadito l’attenzione della Regione sul tema delle infrastrutture idriche e ha confermato la disponibilità immediata di 15 milioni di euro per il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera. La condotta consentirà di trasferire in Puglia fino a 60 milioni di metri cubi di acqua grezza prelevata dalla diga di Ponte Liscione, in Molise, con l’obiettivo di soddisfare sia le esigenze irrigue molisane sia quelle irrigue e potabili pugliesi, rafforzando la resilienza del sistema idrico della Puglia settentrionale.

“Ho voluto partecipare personalmente all’incontro – ha spiegato Decaro – per rappresentare a tutti i soggetti coinvolti la massima attenzione che la Regione Puglia intende garantire su un tema cruciale come quello dell’acqua, dando seguito agli impegni assunti con i cittadini e con un territorio, quello della Capitanata, in cui la risorsa idrica è oggi strategica”.

Nel corso del confronto, la Struttura commissariale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato non solo la copertura finanziaria per la fase di progettazione, ma anche la possibilità di assumere direttamente il coordinamento delle fasi progettuali e autorizzative dell’intervento, ricorrendo a procedure straordinarie considerate necessarie per accelerare i tempi di realizzazione.

“L’obiettivo – ha aggiunto il presidente – è individuare al più presto il soggetto attuatore, che per quanto ci riguarda potrebbe essere la società pubblica statale Acque Sud Spa, e avviare la progettazione nel corso del 2026, così da poter iniziare i lavori nel 2027”. Parallelamente, verrà portata avanti la definizione delle modalità di gestione della risorsa idrica, nella consapevolezza che l’infrastruttura riveste una valenza strategica sia per il Molise sia per la Puglia.

Durante l’incontro è stato fatto anche il punto sulla situazione attuale degli invasi. “I dati che ci arrivano – ha sottolineato Decaro – ci fanno ben sperare: oggi il livello complessivo degli invasi ha raggiunto quello dello scorso anno, con valori più alti in particolare per il Sinni e il Pertusillo. Se il trend positivo dovesse proseguire e continueremo a non sprecare acqua, potremmo guardare all’estate con maggiore tranquillità almeno per quanto riguarda gli usi potabili”.

Alla riunione tecnica hanno preso parte, oltre alla Regione Puglia, anche la Regione Molise, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, il Consorzio di Bonifica del Basso Molise, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Acquedotto Pugliese e i rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario Nazionale.



