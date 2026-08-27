Decaro: “Chi appicca i roghi ci sta rubando la terra”

“Questi criminali ci stanno rubando la terra, ci stanno rubando gli alberi, ci stanno rubando il paesaggio, ci stanno rubando l’ossigeno e noi come Regione, insieme alle forze dell’ordine e alla magistratura, non abbasseremo la guardia”, afferma Decaro in un video pubblicato sui social dopo gli incendi, ritenuti di probabile origine dolosa, che anche ieri hanno interessato diverse zone della regione. Il potenziamento della flotta aerea passerà da Foggia. “Nelle prossime ore arriveranno due Fire Boss all’aeroporto di Foggia, in accordo con la Protezione civile nazionale”, spiega il governatore. Si tratta di due velivoli anfibi che andranno ad aggiungersi ai mezzi già impegnati nelle operazioni di spegnimento. I numeri restituiscono le dimensioni di quella che Decaro definisce “una piaga che dobbiamo contrastare”. Dall’inizio del 2026 gli incendi registrati in Puglia sono stati 103 e hanno percorso complessivamente 8.370 ettari. Un bilancio che il presidente accompagna alle immagini dei territori devastati dal fuoco, definite “immagini che ti stringono il cuore”.

Negli ultimi giorni Protezione civile, Arif e vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, insieme ai due elicotteri della Regione e ai Canadair della Protezione civile nazionale, per contenere i diversi fronti e procedere allo spegnimento. Ma l’intervento annunciato dalla Regione non riguarderà soltanto l’emergenza. Decaro indica anche le risorse destinate a rafforzare la capacità di intervento a terra: 1,4 milioni di euro saranno messi a disposizione degli enti gestori dei parchi per acquistare mezzi destinati al contrasto degli incendi boschivi. A questi si aggiungeranno 10 milioni per il rinfoltimento, con particolare attenzione ai boschi distrutti negli ultimi giorni. Un intervento che, precisa il presidente, sarà realizzato in deroga alla normativa nazionale. Sul versante della prevenzione e delle indagini, la Regione punta invece sull’utilizzo dei droni attraverso un accordo con le forze dell’ordine, con l’obiettivo di individuare e contrastare più efficacemente gli incendi provocati dall’uomo. Ed è proprio sulla matrice dei roghi che Decaro concentra la parte più dura del suo intervento: “Solo l’1%, statisticamente, nel nostro Paese degli incendi boschivi è legato a fattori naturali, mentre nel 99% dei casi c’è la mano dell’uomo”. Una percentuale che, per il governatore, impone di affiancare alla macchina dello spegnimento un’azione più incisiva contro chi provoca gli incendi. Da qui il doppio binario annunciato dalla Regione: più mezzi per intervenire sulle fiamme e maggiori strumenti di controllo per cercare di fermare chi le appicca.



Pubblicato il 27 Agosto 2026