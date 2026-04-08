Decaro: “Assicurati i collegamenti, ma in una situazione molto, molto complicata”

“Per ora sono assicurati i collegamenti, ma in una situazione molto, molto complicata. Speriamo di risolvere il problema nel giro di qualche giorno o di qualche settimana, perché ci accingiamo a ospitare anche tanti turisti che arrivano da più parti del mondo e avranno ovviamente difficoltà a raggiungere la nostra terra e le regioni del sud Italia”. Così il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine di una conferenza stampa sul riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità, a proposito della frana di Petacciato. “Purtroppo, insieme alle altre regioni del sud, sulla dorsale adriatica, in queste ore, la Puglia è isolata a causa di una frana nel Molise che ha interrotto i collegamenti diretti, sia quelli viari sia quelli ferroviari”, ha aggiunto. “Facciamo parte dalla cabina di regia, l’ho chiesto esplicitamente ieri alla Protezione Civile. Infatti è in corso adesso – ha spiegato Decaro – un collegamento con la Protezione Civile perché abbiamo chiesto ieri agli amministratori delegati di Rfi e di Autostrade Spa di intervenire con immediatezza. Nel frattempo stanno strutturando dei piani di emergenza per i collegamenti ferroviari utilizzando la tratta tra Foggia e Caserta, quindi non lasciando isolata la Puglia almeno con i treni di lunga percorrenza, e contemporaneamente Autostrade Spa ha utilizzato un bypass all’altezza del Molise, all’altezza del Molise e all’altezza di Vasto”. Per quanto riguarda le strade dei Monti Dauni, nel foggiano, flagellate dal maltempo nei giorni scorsi “per fortuna, grazie all’intervento del Genio militare che ringrazio e, alla Provincia, si stanno ripristinando. Certo, non saranno ripristinate tutte le viabilità di accesso ai Monti Dauni, però non usciamo dall’isolamento”



Pubblicato il 8 Aprile 2026