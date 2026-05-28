Decaro ai direttori generali: “Ridurre liste d’attesa e costi”

“Ho dato loro degli obiettivi, che sono riduzione delle liste d’attesa, la riorganizzazione del pronto soccorso, con tutte le difficoltà esistenti, come il fatto che in Italia non ci sono medici che si specializzano nell’emergenza-urgenza. Ho chiesto di occuparsi della presa in carico dei pazienti cronici, a iniziare dai pazienti oncologici”. Sono le indicazioni che il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha dato ai direttori generali delle asl pugliesi, dei Policlinici e degli IRCSS, incontrati per la prima volta nella sede della Regione dopo le nomine dei nuovi manager della settimana scorsa. “Ho preannunciato che la macchina amministrativa regionale – ha aggiunto – chiederà obiettivi molto stringenti sulla riduzione della spesa, sul contenimento dei costi, sulla riorganizzazione dei servizi, sull’organizzazione del personale. Avranno un cruscotto che verificherà quotidianamente gli acquisti, i servizi, le prestazioni del personale, sarà importante con loro organizzarci con dei tavoli tematici. Ci saranno delle riunioni di coordinamento in squadra, scambiandosi le proprie esperienze, sia quelle che abbiamo noi in Puglia, che quelle del resto del nostro Paese”. Per i dirigenti delle Asl che “non rispettano gli obiettivi fissati dalla Regione – ha aggiunto – sarà decurtato lo stipendio”. “C’è un premio che prendono solo se raggiungono i risultati. Se non prendono i risultati gli sarà decurtato lo stipendio. Nessuno ha titubato – ha spiegato Decaro. – Sono venuti tutti stamattina all’orario prestabilito. Questo vuol dire che hanno accettato tutte le condizioni”.

A margine dell’incontro il governatore è tornato anche sulle polemiche relative alla nomina di Yanko Tedeschi alla guida del Policlinico di Foggia, contestata dall’Università per il mancato coinvolgimento preventivo dell’ateneo. “Ho le prerogative per designare i direttori generali – ha dichiarato Decaro – mentre per Irccs e Policlinici è prevista l’intesa con rettori e Ministero. Ieri sera ho inviato la lettera e il rettore di Foggia ha accettato l’intesa. Il ministro era fuori sede ma mi ha assicurato che firmerà nelle prossime ore”.

Sulla mancata consultazione preventiva dell’Università di Foggia, il presidente della Regione ha ribadito: “Non ero tenuto a consultare nessuno prima. Ho portato quei nomi in giunta e la giunta li ha approvati”.



Pubblicato il 28 Maggio 2026