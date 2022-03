Ancora un evento d’eccezione al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di San Severo. Domenica 3 aprile alle ore 20,00, con l’organizzazione dell’Associazione Culturale Musicale Città di San Severo, ci sarà il debutto dell’orchestra sinfonica giovanile della daunia Giuseppe Verdi diretta dal maestro Antonello Ciccone.“Questo concerto nasce – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – dalle capacità di un gruppo di talentuosi giovani musicisti della Capitanata che ha permesso la costituzione dell’orchestra con sede in San Severo, affidata all’esperienza del Maestro Ciccone, il quale aggiunge questo progetto musicale ad altri realizzati durante tanti anni di stagioni musicali ricche di numerose opere liriche, operette, concerti di colonne sonore, incontri musicali di diverso genere, oltre alle note esibizioni dell’orchestra di fiati – citta’ di San Severo, con cui è stata mantenuta alta la tradizione bandistica della nostra città all’interno e all’esterno della Puglia. Da sottolineare che al concerto parteciperanno in maniera gratuita 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città: è una iniziativa proposta dall’Assessorato alla Cultura per consolidare nei nostri giovani l’interesse per la musica classica, sinfonica e contemporanea e nel contempo per il Teatro Verdi”.

Condividi sui Social!