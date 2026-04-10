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Suzuki compie un passo strategico nella transizione verso la mobilità a zero emissioni e presenta la nuova e Vitara, primo SUV 100% elettrico e al tempo stesso dotato di trazione integrale. Cuore del modello è il sistema elettrico basato su piattaforma nativa BEV “HEARTECT-e”, sviluppata per integrare le batterie nel pianale migliorando sicurezza, rigidità e comfort di marcia. La gamma prevede due configurazioni: una versione a trazione anteriore da 128 kW e una più performante a doppio motore con trazione integrale “ALLGRIP-e”, capace di erogare fino a 135 kW e 307 Nm di coppia. Le prestazioni si accompagnano a un’autonomia che raggiunge fino a 426 km nel ciclo combinato WLTP per la versione 2WD e circa 395 km per la variante 4WD, mentre i tempi di ricarica si attestano su 45 minuti per passare dal 10% all’80% in corrente continua. Il pacco batterie da 61 kWh resta identico per entrambi i modelli. Si parla di un SUV elettrico ma quando lo si guida sembra che non lo sia, lo sterrato anche fangoso la e Vitara lo affronta senza problemi e i due motori elettrici lavorano dando la corretta spinta anche in situazioni difficili. La modalità “Trail” infatti simula un differenziale autobloccante distribuendo la coppia dove serve, permettendo di uscire da situazioni di scarsa aderenza senza esitazioni. La posizione di guida è rialzata, dominante, ma senza sacrificare l’ergonomia. Interessante la modularità interna, come lo spostamento del sedile posteriore di 13 cm, pensate soprattutto per un utilizzo familiare e dinamico. La nuova e Vitara arriva sul mercato italiano con prezzi a partire da 36.900 euro, posizionandosi in un segmento sempre più competitivo dove l’elettrificazione si intreccia con la domanda di versatilità e utilizzo reale.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026