De Vitto-Casillo programmano già il rilancio dei rossoneri

Il Foggia, al termine dell’udienza tenutasi il 27 aprile, ha visto il Tribunale di Bari disporre la proroga dell’amministrazione giudiziaria fino al 30 luglio 2026. La procedura era stata adottata nel maggio 2025 in seguito a un’inchiesta su presunte minacce di natura mafiosa ai danni dell’ex presidente Nicola Canonico. A richiedere la proroga è stato proprio l’amministratore giudiziario della società rossonera, Vito Chionna.

Nessuna obiezione da parte dei nuovi proprietari, Casillo e De Vitto. Il Foggia andrà quindi avanti con l’amministrazione giudiziaria fino a fine luglio, ma nel frattempo proseguirà la programmazione della nuova proprietà, che sogna un immediato ritorno nel professionismo. Che sia tramite riammissione lo si potrà sapere solo dopo il 20 luglio, termine ultimo per presentare la domanda. In ogni caso, come dichiarato dalla proprietà, qualora fosse confermata la Serie D, l’obiettivo è “ammazzare il campionato”. Resta da capire se i rossoneri saranno inseriti nuovamente nel girone H, dove c’è anche l’Heraclea.

Quest’ultima potrebbe essere ceduta all’ex presidente del Foggia, Felleca, molto vicino agli attuali dirigenti, garantendo un passaggio in tempi brevi. Tutto dipenderà però dalla salvezza dell’Heraclea, impegnata nei playout o a rischio retrocessione già dalla prossima gara. Intanto, la squadra di Candela sfiderà allo “Zaccheria” il Ferrandina: i lucani sono obbligati a vincere per sperare negli spareggi salvezza, mentre i foggiani, con un successo, aggancerebbero il Nola, sperando però in un passo falso dei campani e in una differenza reti favorevole.

Scenari che interessano relativamente il Foggia, chiamato soprattutto a pensare a se stesso e a riscattare una delle peggiori annate della sua storia ultracentenaria. Dalle immagini diventate virali dell’arbitro Dario Di Francesco, che consola un giocatore rossonero in lacrime, bisogna ripartire: trasformare quella delusione in energia e costruire una stagione, la prossima, che sia davvero quella del rilancio. (Ph. Federico Antellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 30 Aprile 2026