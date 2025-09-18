De Santis: “La sicurezza a Foggia? Si lavora senza allarmismi elettorali”

“Quando ho incontrato i ragazzi di alcune scuole superiori di Foggia per il progetto nazionale contro le dipendenze, gli studenti mi conoscevano, avevamo svolto altre attività l’anno scorso. Significa che l’amministrazione c’è, investire sui giovani e sulla loro educazione è fondamentale, è ciò che ci dà veramente la possibilità di incidere in questa città”. L’assessore alla sicurezza e alla legalità del Comune di Foggia Giulio De Santis, chiusa l’agenda della tre giorni per il contrasto a droga e alcol in collaborazione con la Asl, preannuncia: “Nei prossimi giorni faremo una distribuzione capillare, in tutte le classi delle scuole superiori, di una guida contro la violenza di genere. È stata commissionata da me a ‘Impegno Donna’. Successivamente, prepareremo un questionario, curato dall’Università di Foggia, per 8600 studenti. Sarà l’inizio di un Osservatorio sulla legalità, un punto scientifico che, con quanto prodotto, sarà presentato a maggio nella manifestazione ‘La città che vorrei’”. In classe anche le operatrici del Cav dopo gli esiti del questionario e un supporto psicologico, a chiamata per singolo alunno, dentro locali del Comune o comunque, “all’esterno della scuola”.

Assessore, spesso il problema non sono i ragazzi ma gli adulti, a cominciare dallo scarso senso civico in generale

“Abbiamo dei margini di miglioramento. I nostri numeri di sanzioni, tuttavia, si sono implementati tantissimo. Con il sistema di videosorveglianza, che stiamo potenziando, abbiamo avuto 330 aperture di fascicoli in sei mesi. Acquisite immagini per sanzioni, per indagini della magistratura, relativamente a incidenti stradali. Vuol dire che c’è l’effettivo controllo del territorio. Si sta lavorando a un progetto con l’Università per mettere l’intelligenza artificiale su tutte le telecamere. Nell’arco di un anno e mezzo dovremmo avere la possibilità di portare a compimento tutti gli investimenti che abbiamo fatto”.

Telecamere ai semafori? Se ne parlava

“Questi sistemi di videosorveglianza su una parte dei semafori saranno attivi entro fine anno. Noi vogliamo educare, non sanzionare; sarà uno strumento con questo obiettivo, non una sorta di ‘persecuzione’ del cittadino”.

Ci aggiorna sui nuovi step delle telecamere in città?

“Sono state posizionate un gran numero di telecamere. Alcune stanno per essere attivate (entro un mese) nel centro storico. Abbiamo dovuto modificare il progetto, non con il 5G ma con la fibra. È andata già avanti una gara, vinta da un’azienda di Brescia, per un nuovo impianto che copre il percorso dal palazzetto dell’arte ai Campi Diomedei fino a tutto viale Europa. Con 300mila euro del Ministero e 200mila nostri, opereremo a Candelaro usando anche le piste ciclabili per far passare le tecnologie”.

Anche molti incroci con i semafori sono poco sicuri in città

“Questo tipo di impianti va tarato e monitorato in continuazione. Entro fine anno monteremo le telecamere su una parte degli incroci più importanti, stiamo aspettando la variazione di bilancio di ottobre per inserire una posta per il noleggio. Le altre, invece, le compriamo”.

Rubano le macchine ma anche gli strumenti musicali…

“Non so dire quale gesto sia più orrendo. Quello dei furti d’auto è un problema che abbiamo da sempre, c’è necessità di una task force eccezionale nei territori della Bat e della Capitanata -come quando si è fatta la lotta al contrabbando- per ridurre in Italia il 50% dei furti d’auto”.

In altre città, da parte dei sindaci, si è vista più decisione sulla richiesta di sicurezza

“La sindaca ha, nelle sedi istituzionali, una posizione nettissima, ma se dobbiamo fare campagna elettorale noi non la facciamo sulla sicurezza”.

Qualcuno chiede l’esercito. Cosa ne pensa?

“Le nostre richieste sono queste: l’apertura della quarta stazione dei Carabinieri di Foggia. Perché non arriva ancora? Abbiamo i locali, è in pieno centro, ci serve l’ok del Ministero. Posso garantire, inoltre, che nelle sedi opportune tutte le richieste del Comune di Foggia sono partite. Abbiamo un profilo istituzionale e non andiamo a urlare le cose ai quattro venti, non si fa terrorismo ma dei progetti. Noi abbiamo rafforzato la polizia locale, si sta lavorando con l’interforze che sono poche. Vogliamo ragionare su questo dato? Se vediamo quanto si spende per le forze dell’ordine in trasferta, allora non è meglio prenderne una parte e assumerla in provincia di Foggia?”

Esercito no, dunque?

“Foggia è nell’operazione Strade Sicure, le 40 unità dell’esercito sono su Borgo Mezzanone. Ma poi cosa può fare tecnicamente? Può presidiare dei luoghi fisici, stazione, comune villa comunale…c’è la quarta stazione a coprire quella zona. La delibera risale a marzo dello scorso anno. Dopo la campagna elettorale il nostro livello di discussione con il governo aumenterà, le richieste ci sono ma non vengono diffuse per non creare allarmismi”.

Cosa pensa dei cittadini che si organizzano per la sicurezza di quartiere?

“Sono contrario che i cittadini si sostituiscano allo Stato. Ne è un esempio quello che è successo all’immigrato malato di mente, da portare all’ospedale e che è stato aggredito dalla gente per strada. Noi vogliamo che ci sia un presidio del territorio da parte delle forze dell’Ordine”.

Viale della Stazione e i suoi problemi, se ne parla ogni giorno

“Problema serissimo, Borgo Mezzanone è uno dei più grandi campi in Europa e arrivano in zona stazione anche da altri ghetti con i “taxi” abusivi. La Regione Puglia ha chiesto al governo che gli investimenti del Pnrr siano spostati su altri interventi perché non ci sono più i tempi per il progetto precedente. Lo dico? Noi vogliamo a Foggia la polizia che è in Albania, la vogliamo a Foggia a girare a Borgo Mezzanone e sul viale della stazione. Nel frattempo, stiamo facendo un’operazione che è quella di riempire gli spazi vuoti della zona. Stiamo lavorando con Unifg per riaprire il cinema Ariston e Cicolella a favore degli studenti. Un luogo cambia se lo faccio vivere. Abbiamo aperto anche lo slow park…è chiaro che se qualcuno pensa che gli stranieri si debbano solo espellere non è così. Mi auguro, per quanti sono nella legalità, un’integrazione come successo con gli albanesi anni fa; mi auguro che fra 15 anni ci possano essere locali etnici, nel quartiere Ferrovia, frequentati dagli italiani. La provincia di Foggia ha perso 100mila persone, mi auguro un’immigrazione che riporti i ragazzi nelle nostre scuole e nei piccoli centri della provincia”.

Zona Pantanella: la struttura è ancora inutilizzata con conseguenze note

“È ancora in concessione d’uso come stabilito dalla precedente amministrazione. Non avremmo avuto la possibilità di intervenire in questo senso, ma abbiamo messo un’illuminazione “a bomba” e di telecamere ce ne sono 20.

Adesso dobbiamo capire come fare, ma quel parco deve tornare a vivere per i ragazzi e gratuitamente”.

Lei si candida alle regionali?

“No, il gruppo di Con farà squadra per portare alla Regione Rosario Cusmai”.

La lista del presidente?

“Non si sa, è tutto nelle mani del candidato presidente”.

Paola Lucino



Pubblicato il 18 Settembre 2025