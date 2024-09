“De Rossi nostro vanto, yankee go home!”, a Roma spuntano i manifesti

(Adnkronos) – Manifesti con l'immagine di Daniele De Rossi, maglia giallorossa e fascia da capitano, e la scritta 'De Rossi nostro vanto. Yankee go home!' sono apparsi stanotte in diverse zone di Roma, alla vigilia dell'esordio della squadra guidata da Juric in Europa League con l'Athletic Bilbao. I manifesti sono stati attaccati su lungotevere da Testaccio, nei pressi dello stadio Olimpico, a piazza Maresciallo Giardino, intorno all'ex aula bunker, sulla Tangenziale all'altezza di corso Francia e in Circonvallazione Clodia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Settembre 2024