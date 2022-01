De Raho: “Di fronte a questi attentati lo Stato si muoverà con energia”

“La paura non deve condizionarci, la denuncia non può che rendere più lieve la vita di una persona”. E’ un invito a ribellarsi alle mafie denunciando le minacce subite quello che da Foggia lancia la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, dopo aver presieduto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La titolare del Viminale è giunta nel capoluogo dauno dopo i nove attentati compiuti dall’inizio dell’anno ai danni di commercianti ed imprenditori di Foggia, San Severo e Vieste. Una nuova stagione delle bombe che ricorda l’arroganza della mafia foggiana del 2020, quando gli attentati dinamitardi terrorizzarono gli operatori economici della città che avevano deciso di ribellarsi alla logica del ‘pizzo’. La novità riguarda l’apertura di uffici della Dda di Bari nel capoluogo dauno: “I locali sono stati individuati in una ex scuola di polizia. Anche questa è una risposta immediata. Non verrà fatta una Dda a Foggia ma questo è soltanto nominativo se poi ci sono una struttura e uomini dedicati e l’attività viene portata a conclusione”.Per aiutare i cittadini e condurli alla denuncia occorre – secondo la ministra – “potenziare gli interventi strutturali” che possano “garantire un’efficace risposta a fenomenologie criminali di questo territorio”. Lamorgese, che invierà a Foggia 50 poliziotti, ritiene fondamentali i sistemi di videosorveglianza ad alta definizione, per questo annuncia lo stanziamento di fondi nazionali per 80 milioni.Anche il procuratore della Dna Federico Cafiero de Raho. “Le mafie foggiane sono mafie di grandissima pericolosità e gli attentati che hanno posto in essere sono come una sfida allo Stato”.. “Di fronte a questa sfida – ha aggiunto de Raho – lo Stato si muoverà con l’energia che compete a uno Stato di diritto che deve però imporre l’osservanza della legge a tutti e proteggere i cittadini”. La risposta agli attentati si concretizza, secondo il procuratore, “con un impiego di ulteriori risorse e con controlli del territorio ripetuti e frequenti in modo che il cittadino possa sentirsi protetto, tutelato e garantito”. Secondo Cafiero de Raho, la paura a denunciare è “conseguenza della violenza con cui si muovono le mafie foggiane. È evidente che con uno Stato forte, con una magistratura che si muove con rapidità, con interventi sul territorio che diano garanzie, tutto ciò garantisce al cittadino quel senso di protezione di cui la città necessita. Certamente anche l’omertà verrà erosa dalla forza di difesa del nostro paese”.

