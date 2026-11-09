De Niro ironizza su Musk: “Milioni di dollari ai repubblicani per Midterm e com’è finita?”

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Robert De Niro ‘sfotte’ Elon Musk dopo le elezioni di midterm. “Nel 2024 Elon Musk ha speso circa 300 milioni di dollari per far eleggere Trump. E nell’ultima settimana ha investito quasi mezzo miliardo di dollari per sostenere i repubblicani alle elezioni di midterm. Come è andata a finire?”, ha detto l’attore tra applausi e risate del pubblico, ironizzando sul sostegno del miliardario al presidente degli Stati Uniti durante la presentazione a New York di ‘Musk’, il documentario firmato da Alex Gibney. L’attore premio Oscar ha ricordato come il miliardario abbia speso centinaia di milioni di dollari per sostenere i suoi candidati repubblicani alle elezioni di metà mandato, vedendoli poi sconfitti alle urne.

De Niro ha poi fatto riferimento a un’altra cattiva notizia per ‘Musk’: l’annuncio, pubblicato su ‘X’, della fine della produzione del discusso Tesla Cybertruck prevista per la prossima estate. “Nella sfida tra il denaro di Musk e la democrazia, questa volta ha vinto la democrazia”. Ma, “proprio come il suo grottesco Cybertruck, Musk non se ne andrà da nessuna parte. È un promemoria del fatto che, mentre celebriamo la netta bocciatura elettorale di Trump e del trumpismo, dobbiamo restare vigili”. Anzi, “non solo vigili: dobbiamo essere pronti ad agire. Questo è un film importante. Spero che vi colpisca quanto ha colpito me e che contribuiate a diffonderne il messaggio”. Presente all’evento, Il regista premio Oscar Gibney, che ha ringraziato De Niro: “Grazie, Bob, per tutto ciò che hai fatto per la resistenza”.

‘Musk’, della durata di circa 4 ore, è ora disponibile sulle piattaforme VOD (video on demand). Distribuito nelle sale da Bleecker Street, il documentario ha incassato oltre 700 mila dollari al box office statunitense. Al momento, non è stata ancora annunciata una data di uscita per il mercato italiano. “Ammetto che ero un po’ preoccupata prima di vedere il film per la prima volta. Voglio dire: quasi quattro ore, Alex, davvero?”, ha scherzato Jane Rosenthal, co-fondatrice del Tribeca Festival insieme a De Niro, rivolgendosi al regista. “Quattro ore in compagnia di Elon Musk sono una richiesta impegnativa. Eppure è un film straordinariamente coinvolgente su un personaggio straordinariamente sgradevole. Un personaggio che non possiamo permetterci di ignorare”. ‘Musk’, ha aggiunto, “mette a nudo l’uomo dietro il personaggio e non possiamo voltare lo sguardo altrove”.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026