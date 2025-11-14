Attualità

De Napoli (PagoPa): “Interoperabilità e inclusione al centro collaborazione con Comuni”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Anci è per noi un appuntamento prezioso, un luogo di confronto con Comuni, ministeri e amministrazioni centrali con cui collaboriamo tutto l’anno”. Lo ha affermato Jessica De Napoli, direttrice affari istituzionali & comunicazione di PagoPa. De Napoli ha ricordato il mandato istituzionale di PagoPa sotto la guida del Dipartimento per la Trasformazione digitale con l'obiettivo di realizzare infrastrutture tecnologiche semplici, sicure e interoperabili. “Il nostro obiettivo è evitare disparità geografiche e garantire inclusione nei progetti che portiamo avanti”, ha aggiunto, sottolineando il valore del confronto diretto con gli enti per assicurare soluzioni realmente utili ai territori. 
Pubblicato il 14 Novembre 2025

