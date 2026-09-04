Attualità

De Molli: “Stanchi di narrazioni catastrofiste che distruggono disegno europeo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Pur essendo consapevoli che l'Unione Europea deve accelerare su diversi fronti per affrontare con successo una competizione globale sempre più intensa e multipolare, siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo". Così il managing partner e amministratore delegato di The European House-Ambrosetti, Valerio De Molli, in apertura del forum di Teha Group. "Voglio invece, nella mia Prolusione 2026, portare alla vostra attenzione una serie di elementi che risultano orgogliosamente europei e sottolineano la rilevanza della superpotenza gentile", conclude.   
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Barbara Palombelli: “Porto a Forum un umanoide. A Mediaset libertà pazzesca, a Rai3 Moratti mi cacciò”

21 minuti fa

Electrolux, sindacati: “Azienda conferma il suo piano, è sciopero”

44 minuti fa

Tumori, oncologi: “Con cancro al seno -35% di probabilità di gravidanza”

46 minuti fa

Formula 1, cambia (dopo tre mesi) il podio del Gp di Monaco: cos’è successo

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio