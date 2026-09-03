De Martino torna con Affari Tuoi, le novità: dallo studio ‘versatile’ a Tommasino

(Adnkronos) – Camicia bianca, pantalone e cravatta neri, rigorosamente in pendant. Stefano De Martino è pronto a tornare al timone di 'Affari Tuoi', che debutta domenica 6 settembre su Rai1. La ‘divisa’ del conduttore resta la stessa, così come l’ossatura del format. A cambiare è invece la ‘casa’ del game show, che lascia Roma dopo 23 anni per trasferirsi a Milano. Dal Teatro delle Vittorie, storico studio televisivo Rai della Capitale, 'Affari Tuoi' approda negli studi Rai di via Mecenate. "Abbiamo uno studio nuovo di zecca, ci siamo trasferiti qui per necessità. Abbiamo dato sfogo alla nostra creatività per avere uno studio più versatile rispetto a quello di Roma", ha raccontato De Martino nel corso della presentazione con la stampa. Il nuovo spazio punta soprattutto sulla versatilità. "Abbiamo tanto ledwall – ha spiegato il conduttore – che nel corso delle puntate apprezzerete di più perché ha mille cambi di luce e cambi di scena. L’idea è allargare l’intrattenimento. Tra speciali in diretta e ospiti, ci piaceva l’idea di avere uno studio che fa da contesto ai vari momenti dello spettacolo".

Ma il cuore del programma rimane lo stesso. Al suo fianco De Martino ritroverà Herbert Ballerina e Martina Miliddi. “Purtroppo c’è ancora Herbert Ballerina”, ha scherzato il conduttore, mentre ha confermato la presenza della ballerina. Tra le novità che riguardano direttamente il gioco, c’è il cambio di mascotte. Gennarino lascia il posto a Tommasino, un nuovo cagnolino al quale sarà dedicato uno dei venti pacchi in gioco. "Gennarino ha lasciato il posto. I cani in televisione sono come i notai, si passano il lavoro di padre in figlio. Abbiamo un nuovo cagnolino che si chiama Tommasino ed è praticamente il nipote", ha spiegato De Martino, aggiungendo che ha solo 1 anno, "sta facendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, e quindi è un battesimo per lui". Altra novità è il 'contropacco' di Herbert Ballerina. "Per inserire una piccola nota di intrattenimento, Herbert si è inventato questo nuovo pacco, che ha un valore specifico. Ma di base è un momento di intrattenimento che serve ad alleggerire la partita del concorrente", ha spiegato il conduttore a margine dell'evento. La sfida di ‘Affari Tuoi’ resta anche quella dell’access prime time, in un confronto diretto con ‘La Ruota della Fortuna’ di Canale 5 e con la polemica degli orari di inizio della prima serata. Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, ha spiegato che al momento l'orario rimane lo stesso: "Per quanto riguarda l’orario, noi ci muoveremo come lo scorso anno. Man mano vedremo. Ho sentito polemiche sull’orario, sul fatto che i programmi in prima serata partano troppo tardi. Il problema non è quando partiamo, ma quando mandiamo a dormire i telespettatori. Noi dobbiamo avere rispetto nei confronti dei nostri telespettatori, che non dipende solo da Affari Tuoi, ma anche dalla prima serata". "Nonostante tutto – ha proseguito – abbiamo corretto il tiro e rispetto ai competitor finiamo circa 15 minuti prima. Anche quest’anno iniziamo con l’orario in linea con quello dello scorso anno e poi vedremo in corso d’opera se correggere o meno. È una questione anche editoriale, cioè come costruire un palinsesto che si integri bene con la prima serata". De Martino, che sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, ha commentato anche le indiscrezioni sui possibili ospiti, a partire dai Maneskin. "Per quanto riguarda i Maneskin, è uscito un piccolo spoiler, ma non c’è una conferma, perché io non so se si riuniranno di nuovo, ma so che ci stanno lavorando. Se si dovessero riunire, hanno il mio invito all’Ariston. Credo sia un palco per loro molto importante, dal quale forse è giusto ripartire per il rispetto della storia del gruppo. Appena ne avremo la certezza sarò io a comunicarlo", ha detto. Dunque, nessuna conferma. "Oggi è il 3 settembre, mancano tante settimane a Sanremo e io sono felicissimo di vedere questo fermento. Non mi aspettavo di avere questo flusso di notizie. Ringrazio tutti per l’entusiasmo, c’è una grande attesa che spero si traduca in presenze", ha aggiunto De Martino. "Ho sentito parlare di tanti ospiti internazionali e di altri nomi, stiamo lavorando su più fronti. È il gioco di Sanremo e a volte le idee nascono anche dagli spoiler. Non sempre è tutta farina del nostro sacco", ha concluso. Per De Martino, il Festival rappresenta una nuova sfida personale e professionale. "Come mi approccio al Festival? Con grande entusiasmo e sicuramente mi sono cimentato sin da subito perché sapevo di dover maturare un’esperienza sul campo: non c’è una scuola per fare questo mestiere. Ci sono simulazioni. Così è capitato con l’access e così capiterà con Sanremo, ci si fanno le ossa sul campo", ha raccontato. Un approccio che parte innanzitutto dalla sua forte passione. "Il mio approccio – ha spiegato – è quello di una persona appassionatissima della musica e dello spettacolo. Seguo passo per passo tutti i progetti che mi vengono presentati, ascoltiamo tante canzoni. A settembre c’è stata una nuova ondata di artisti che si sono presentati. Essendo stato annunciato presto da Carlo Conti, abbiamo cominciato presto a lavorarci. Tutte le novità e le differenze d’impianto sono già abbastanza avanti nei lavori. Questo è il tipo di approccio".

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Pubblicato il 3 Settembre 2026