De Martino: “Mi porto il lavoro a casa”. E a Natale gioca ad ‘Affari Tuoi’

(Adnkronos) –
Nessuna tregua per Stefano De Martino: il lavoro lo chiama anche durante le feste. Il conduttore di Affari Tuoi ha festeggiato il Natale con la sua famiglia, ma non ha rinunciato a vestire nuovamente i panni da conduttore. Su Instagram ha condiviso un video in cui è circondato dai pacchi del celebre game show di Rai 1, e ha commentato con ironia: "Portarsi il lavoro a casa". A sorprendere De Martino ci hanno pensato i familiari con un regalo a tema: il gioco da tavolo di 'Affari Tuoi', perfetto per trascorrere momenti di svago in famiglia e soprattutto, per giocare in modo autentico, con il vero conduttore del programma.  
Pubblicato il 27 Dicembre 2025

