De Martino: “Il Festival si chiamerà Sanremo 77 e sarà punk. Il cast sarà molto giovane”

(Adnkronos) – “Per il Festival di Sanremo, io sono partito dalla copertina, dal titolo, trattandolo come fosse un’opera come un titolo o un film. E ho voluto mettere l’accento sull’edizione: siccome è la 77esima ho detto ricordiamocelo che ci siamo rinnovati per 77 anni e così abbiamo deciso di intitolare questa edizione Sanremo 77”. Stefano De Martino, direttore artistico del Festival di Sanremo, risponde così a Linus nell’intervista sul palco della Milano Music Week.

“Il 1977 – ricorda – è stato un anno incredibile: i Sex Pistols, il 28 ottobre, sfornano ‘Never Mind The Bollocks’ e a dicembre dello stesso anno i Bee Geese tirano fuori ‘Stayin’ Alice’. Quindi punk e disco music nello stesso anno che parlano allo stesso modo di libertà”. Alla domanda di Linus, se si vedrà una band punk sul palco De Martino replica: “Questo sarà un festival punk, almeno nell’attitudine”.

Chi affiancherà De Martino sul palco del teatro Ariston? “Io non mi vorrei vincolare sulla co-conduzione che battezza” la prima o la seconda sera, “quindi avere cinque nomi. Ma mi intriga di più avere una serie di ospiti”, dice. “Leggo tante cose ma febbraio non è la stagione delle star internazionali: ci sono i Brits, i Grammy e gli Oscar. Prima di avere una risposta dalla star passano mesi. Noi lanciamo la rete poi se c’è qualcosa vedremo”.

Il cast del prossimo Sanremo “è molto giovane” e ci sarà “una bella fetta di indipendenti quest’anno”, anticipa De Martino che, tra giovani e big ha “ascoltato oltre mille canzoni”. In particolare tra i giovani, “ho ascoltato tante cose ma la difficoltà è sui big quando le cose belle sono tante”, evidenzia. A chi gli chiede qualche spoiler sul cast, che verrà annunciato l’11 dicembre prossimo, De Martino risponde scherzando: “E’ come lo spoiler del cast di un film: se qualcuno avesse scritto un mese fa di Pattinson 007 la gente andrà comunque a vederlo. Dire se c’è quella o quell’altra star a Sanremo non danneggia il festival, lo sarebbe invece spoilerare le canzoni prima”.

La selezione è complessa. “Arisa confermo che non ci sarà. Ho detto già dei no, mi sembrava rispettoso per alcuni non dover aspettare l’annuncio. Ci sono persone in stand by perché mi riservo magari di cambiare idea all’ultimo – spiega – su altre persone come nel caso di Arisa che pensavo che Sanremo non avrebbe funzionato per lei quest’anno e viceversa, mi sono sentito di liberarla perché magari così poteva lanciare fuori nuovi progetti, visto che c’è un calendario editoriale anche per le etichette discografiche che se passi o non passi da Sanremo cambia. Quindi ogni tanto è giusto dire pure qualche no preventivo per evitare di tenerli fermi inutilmente”. A chi chiedeva di spoilerare qualche no, la risposta: “Da direttore artistico sarebbe inelegante. Se loro vogliono dirlo, liberi di farlo”.

“I vecchi vogliono vedere i giovani, vogliono vedere cosa succede non cosa è successo. Puntare sui giovani non vuol dire acchiappare il pubblico dei giovani ma fare qualcosa di contemporaneo, che piaccia a tutti. Poi la cosa rassicurante la si trova anche nella tradizione di fermarsi una settimana a febbraio” per guardare Sanremo “però abbiamo fatto qualcosa che scava nella memoria di tutti e la sigla sarà quella di Pippo Caruso”.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026