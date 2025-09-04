Lavoro

De Luca (ProfessionItaliane): “Soddisfazione per approvazione ddl riforma professioni ordinistiche”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione del ddl di riforma delle professioni ordinistiche, un comparto centrale e fondamentale per il Paese che merita di avere regole moderne che esaltino il valore sociale degli Ordini. Ringrazio la Premier Meloni e tutto il Governo per avere voluto dare questo forte segnale verso i professionisti ordinistici". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro e di ProfessionItaliane, l'associazione che riunisce 24 dei 28 Ordini, commenta l'approvazione della riforma degli ordini da parte del Consiglio dei Ministri.  —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Appello a leader G20, economia globale a un bivio, ecco la nuova via per la crescita

2 ore fa

Startup, Digithon: 100 in gara da 11 settembre per decima edizione, ecco programma e grandi ospiti

3 ore fa

Cina, Riccardi (Camera comm. Italiana): “Imprescindibile per nostre aziende, da Roma grande attenzione a Pechino”

6 ore fa

A Monza Glenfiddich e Aston Martin Formula One brindano con whisky speciale

9 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio