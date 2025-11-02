Sostenibilità

De Longhi (Samsung Italia): “Il futuro del gaming passa attraverso Samsung”

(Adnkronos) – "Per Samsung Italia il futuro del gaming si sviluppa attraverso 3 segmenti, Performance, Community e Ecosistema. Performance per la tecnologia e le innovazioni che mettiamo nei nostri prodotti, Ecosistema per l'esperienza 'multi-devices che offriamo ai gamer a seconda delle loro passioni, e Community perchè vogliamo fare in modo che si creino connessioni importanti tra i nostri consumatori". Così Emanuele De Longhi, Corporate Marketing Head di Samsung Electronics Italia. 
Pubblicato il 2 Novembre 2025

