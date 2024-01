De Leonardis: “Ora impegno per amministrative ed europee”

“ È per me un onore e una responsabilità forte quella di guidare Fratelli d’Italia di Capitanata, il primo partito della Nazione, verso una nuova fase di un percorso tanto impegnativo quanto esaltante, non di ricostruzione ma di continuità”. Lo dichiara il neo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia della provincia di Foggia, Giannicola De Leonardis, a margine del primo congresso provinciale del partito svoltosi oggi nel capoluogo dauno. Ai lavori congressuali hanno preso parte il ministro per gli Affari Europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr Raffaele Fitto; il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato; i parlamentari meloniani della Capitanata Giandonato La Salandra e Annamaria Fallucchi. I lavori dell’assemblea sono stati presieduti dal Sen. Domenico Matera.

“Un congresso – prosegue De Leonardis – che si è articolato attraverso un dibattito interessante e ricco di spunti, che ha dato la più evidente e concreta dimostrazione di un partito vivo, dinamico e ricco di intelligenze che sono il valore aggiunto attraverso cui far radicare, crescere e rafforzare ancora di più Fratelli d’Italia sul territorio. Un partito in cui ognuno deve essere protagonista, ma anche attivamente impegnato perché la Politica si fa 365 giorni l’anno. Che è esattamente ciò che abbiamo fatto anche durante la fase commissariale, assieme all’On. Galeazzo Bignami, lavorando giorno per giorno, ventre a terra, per costruire un partito che, alle ultime elezioni comunali di Foggia, ha raccolto il risultato più alto a livello pugliese, se paragonato alle performance del partito in altri Comuni capoluogo in cui si è votato precedentemente per le amministrative”.

“Un partito aperto, inclusivo, attrattivo e che mi piace definire “accogliente” – evidenzia De Leonardis – per tutte quelle energie positive e per quelle persone che credono nei valori del centrodestra e che credono che la competenza e la partecipazione siano principi cardine dell’impegno in Politica. Questa la strada da seguire per fare di Fratelli d’Italia un partito di governo anche nel nostro territorio. Obiettivo della mia presidenza sarà anche quello di essere un ulteriore punto di riferimento nel collegamento tra le istanze del territorio e il Governo nazionale, senza mai tralasciare il mio impegno in Regione Puglia, dove la Capitanata ha bisogno di essere difesa quotidianamente dalle scelleratezze del centrosinistra che ci malgoverna ormai da 19 anni”.“Ora è il tempo di moltiplicare gli sforzi in vista delle elezioni Europee, un banco di prova importante per il nostro partito, fondato nel 2012 da Giorgia Meloni che ha saputo costruire una forza politica credibile, in costante ascesa e che oggi governa al meglio il nostro Paese. A giugno saremo inoltre chiamati al voto anche in numerosi Comuni della Capitanata e Fratelli d’Italia intende essere protagonista tanto nella scelta dei candidati Sindaci, quanto nelle proposte programmatiche da sottoporre agli elettori”, conclude De Leonardis.I componenti del coordinamento provinciale, a cui si aggiungeranno quelli previsti dallo Statuto, sono:Edoardo Beccia (Troia), Pasquale Bisceglia (Mattinata), Pasquale Antonio Capocasale (Candela),

Valentina Cerisano (Foggia), Loredana Cipriani (San Paolo Civitate), Ercole Costa (Stornarella), Antonio Cristantielli (Foggia), Mario Delli Carri (Orta Nova), Lucia Rita De Lallo (San Severo), Leonardo De Vita(Torremaggiore), Libera Maria Dicembrino (Manfredonia), Gianni Di Lauro (Foggia), Gennaro Fratino(Apricena), Antonio Giannatempo (Cerignola), Francesco Ienco (Lucera), Giuseppe Pedarra (Foggia), Laura Raffaeli (Cerignola), Leonardo Stefanìa (San Nicandro Garganico), Costantina Tavani (Chieuti), Gatenao Zaffarano (Vieste).



Pubblicato il 28 Gennaio 2024